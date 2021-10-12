Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 12 октября подписал указ, которым отправил кабинет министров в отставку.

«Занимавшие должности членов кабинета министров будут продолжать исполнение своих обязанностей до формирования нового состава кабмина», — говорится в сообщении.

Вместе с отставкой кабмина президент освободил от должности и его главу Улукбека Марипова. А временно исполнять обязанности главы кабмина будет Акылбек Жапаров.

По словам президента, он выдвинул кандидатуру Акылбека Жапарова на эту должность, так как они с ним «договорились» и глава минэконофина дал свое слово, чтоб будет пополнять казну.

Президент также добавил, что новый состав кабмина уже направлен на согласование в Жогорку Кенеш, предложены новые кандидатуры в несколько министерств.

Отставка кабинета министров произошла, так как ранее Жапаров подписал новый закон «О кабинете министров». Согласно документу, президент может сформировать новый состав кабмина по своей инициативе и внести кандидатов на представление парламенту.

Затем Жогорку Кенеш должен будет рассмотреть кандидатуры, предложенные президентов в течение трех рабочих дней. Если парламент этого не сделает, то кандидатуры будут считаться согласованными.

Если же депутаты откажут в согласовании кандидатов, то президент должен представить новых кандидатов в течение трех рабочих дней и процедура согласования повторяется.

Новый глава кабмина будет руководителем администрации президента, которая, в свою очередь, заменит аппарат правительства. В документе также говорится, что члены кабмина имеют право на служебное жилое помещение, однако приватизировать такое жилья нельзя.