Так своим указом Жапаров освободил от должности своего советника Равшана Сабирова. В пресс-службе пояснили, что Сабирова освободили с должности, так как он идет на выборы в парламент.

На предстоящие выборы Сабиров идет от партии «Ата-Журт Кыргызстан», которую связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. В прошлом году Сабиров баллотировался от партии «Мекенчил», основанную президентом Садыром Жапаровым и Ташиевым.