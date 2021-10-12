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Пресс-служба президента сообщила, что 12 октября Садыр Жапаров подписал сразу несколько указов об освобождении и назначении на должности в администрации президента.
Так своим указом Жапаров освободил от должности своего советника Равшана Сабирова. В пресс-службе пояснили, что Сабирова освободили с должности, так как он идет на выборы в парламент.
На предстоящие выборы Сабиров идет от партии «Ата-Журт Кыргызстан», которую связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. В прошлом году Сабиров баллотировался от партии «Мекенчил», основанную президентом Садыром Жапаровым и Ташиевым.
Вместо Сабирова должность советника президента занял Чолпонбек Абыкеев. Его Жапаров назначил госсекретарем, но так как Абыкеев теперь советник президент, с должности госсекретаря его освободили.
Абыкеев занимал должность госсекретаря с июля этого года. Из открытых источников также известно, что Абыкеев, который после смены власти, произошедшей в октябре 2020 года, принимал участие в Конституционном совещании (КС), которое не раз подвергалось критике со стороны юристы и общества.
Место Абыкеева на посту госсекретаря занял Суйунбек Касмамбетов, другим указом Жапаров освободил его от должности руководителя администрации президента.
Касмамбетова назначили главой администрации в октябре 2020 года. Касмамбетов с 1995 года работал в структурах Жогорку Кенеша на различных должностях.
Тогда депутат Дастан Бекешев назвал назначение это назначение «отличным кадровым решением», потому что Касмамбетов наладил документооборот в парламенте.