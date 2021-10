Сеидбек Атамбаев Старший сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеидбек Атамбаев подал заявление в ЦИК для участия в парламентских выборах. Он баллотируется по одномандатному округу №25 Аламудунского района Чуйской области. Сеидбек Атамбаев ранее возглавял партию «Социал-демократов», лидером которой сейчас является Темирлан Султанбеков. Он возглавил её после того, как партия бывшего президента СДПК была окончательно расколота из-за конфликта между Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым, который был на тот момент президентом Кыргызстана. Социал-демократы не раз заявляли о приверженности своей партии к идеям и принципам партии СДПК. В планах партии также были цели попасть в парламент седьмого созыва. Однако прошедшие парламентские выборы в октябре 2020 года стали началом политического кризиса, а в парламенте все еще заседают депутаты шестого созыва. На парламентских выборах 2020 года партия «Социал-демократов» набрала 2,14% от общего количества голосов. Партия также баллотировалась в бишкекский горкенеш, где получили пять мандатов. По данным ЦИК на 12 октября, уже 228 кандидатов уведомили об участии в выборах по одномандатным округам. Президент Садыр Жапаров назначил выборы в Жогорку Кенеш на 28 ноября. Эти выборы пройдут по новой системе. Согласно новой Конституции, парламент будет состоять из 90 депутатов, вместо 120. Выборы депутатов пройдут по смешанной избирательной системе. Так, 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. По данным ЦИК, принять участие в выборах изъявили более 70 партий, однако к началу агитационного периода и внесения избирательного залога количество партий может уменьшиться.

