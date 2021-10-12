Политическая партия «Ынтымак» 11 октября провела съезд в Бишкеке и утвердила список кандидатов, которые должны будут участвовать на парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба партии.

На данный момент «Ынтымак» озвучил имена 20 кандидатов. Возглавил ее депутат Жогорку Кенеша лидер партии «Келечек» Чынгыз Макешов.

Чынгызу Макешову 44 года. Ранее он был генеральным директором Ассоциации ювелиров, исполнительным директором Союза предпринимателей Кыргызстана, председателем правления Фонда развития предпринимательства и аналитиком в инвестиционной компании «Борбор-Азиялык капитал».

На парламентских выборах 2020 года, Макешов стал сопредседателем партии «Ыйман нуру» и возглавил партию на выборах. В июне этого года Макешов стал депутатом Жогорку Кенеша от Социал-демократической партии.

Вторым по списку идет основатель «Ынтымака», депутат Марлен Маматалиев. На прошлогодних парламентских выборах 2020 года он принимал участие в составе партии «Мекеним Кыргызстан». Тогда эту партию связывали с кланом Матраимовых. Из-за фальсификаций и множества нарушений со стороны нескольких партий произошли волнения. В конце концов результаты выборов были отменены.

К партии «Ынтымак» примкнули еще четыре депутата из партии — «Республика — Ата-Журт». Это спикер Талант Мамытов, Нурбек Тотонов, Сагындык Келдибаев и Арзыбек Карыбеков.

Мамытов один из приближенных президента Садыра Жапарова и его соратника Камчыбнека Ташиева. Он был назначен торага парламента после октябрьских событий.

В 2012 году Мамытов, Ташиев и Жапаров были осуждены за «насильственный захват власти». После смены власти Верховный суд полностью оправдал троих политиков.

Адинай Марипова — помощник президента на общественных началах. На этот пост ее назначили после прихода к власти Садыра Жапарова. На парламентских выборах 2020 года Марипова была кандидатом от партии «Мекенчил». Позже она поддерживала партию «Ата-Журт Кыргызстан». Она также была советником Урмата Самаева, бывшего депутата и мэра Токмока.

Бакыт Тентишев — лидер партии «Бирге». Эта партия присоединилась к партии «Ынтымак» 8 октября.

Гулнара Ташибекова — главный врач ЦСМ №17 в Бишкеке.

Алмамбет Шыкмаматов — бывший депутат от партии «Ата Мекен» и бывший министр инвестиций. Он баллотировался на аннулированных парламентских выборах от партии «Бир Бол». Когда Садыр Жапаров пришел к власти, он был одним из его сторонников. На президентских выборах Шыкмаматов возглавил штаб Садыра Жапарова в Нарынской области. После выборов он был назначен министром инвестиций.

Нурболот Мирзахмедов — бывший глава МЧС и бывший полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области.

Жаркынбек Касымбеков — лидер партии «Чоң Казат». Касымбеков, бывший руководитель службы скорой помощи Бишкека, в 2015 году был осужден за «незаконное проведение тендера» и оштрафован на 300 тысяч сомов в 2018 году. В октябре 2020 года Касымбеков объявлял себя министром здравоохранения.

Балбак Түлөбаев — Бывший глава Иссык-Кульской области занимал должность исполняющего обязанности мэра Бишкека после октябрьских событий. Он ушел в отставку в феврале этого года. Түлөбаев поддержал Садыра Жапарова после революции 2020 года.

Эрулан Кокулов — активист и ведущий программы «Не сахар», год назад был членом «Реформы».

Лейла Лурова — частный предприниматель и экс-депутат Бишкекского горкенеша. Баллотировалась на парламентских выборах 2020 года от партии «Республика».

Вероника Исаева — бывший член партии «Чоң Казат». После октябрьской революции была назначена заместителем председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

Канат Мидин уулу — бывший лидер молодежного крыла партии, соучредитель партии «Ынтымак».

Аида Исатбек кызы — директор ОсОО «Нурс Мебель».

Шарапаткан Мажитова — директор строительной компании «Модерн Стиль».

Абдиталип Акимов — в 2020 году он принимал участие на парламентских выборах в числе партии «Мекеним Кыргызстан».

Выборы депутатов в Жогорку Кенеш назначены на 28 ноября 2021 года. Они будут проходить по смешанной системе, всего будет 90 депутатов. 54 депутата будут избраны по партийной системе, а 36 — по одномандатным округам.

Кандидаты от одномандатных округов должны подать заявление в ЦИК до 13 октября. По состоянию на 11 октября заявки на участие в выборах подали 194 человека.