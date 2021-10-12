Министерство цифрового развития выставило на общественное обсуждения изменения в закон «О Парке высоких технологий Кыргызстана» (ПВТ). В справке обосновании к проекту говорится, что поправки в закон могут создать благоприятные условия для всех представителей IT-отрасли страны.

В минцифры считают, что изменения в закон позволят увеличить количество резидентов ПВТ через снятие порогового требования в виде 80% на экспорт и требования к доходу от экспорта. Авторы документа также полагают, что такие изменения позволят вывести долю IT-специалистов из тени.

«Ключевым моментом по развитию потенциала ПВТ и IT-отрасли в целом является изменение правовой основы. Также проектом предлагается увеличить срок действия налогового режима ПВТ до 2040 года», — говорится в справке-обосновании.

Другое изменение хотят внести в структуру управления Парка упразднив наблюдательный совет, который сейчас есть в ПВТ. Также изменения коснутся дирекцию руководства, которая будет работать на основании положения кабинета министров.

Сейчас дирекция Парка формируется из наблюдательного совета, куда входят по три члена от парламента, главы кабмина и от профессионального объединения.

Также предлагается ввести налог для резидентов Парка в размере 1%, которые они будут платить ежеквартально. Затем эти средства пойдут на финансирование работы дирекции Парка.

На предложения кабмина отреагировал один из основателей Парка высоких технологий Азис Абакиров. На своей странице в фейсбук он высказался против, предлагаемых изменений в закон.

По словам Абакирова, проект был подготовлен без обсуждения с IT-сообществом страны, на который могут повлиять изменения.

«Хотел напомнить что государство и правительство ни единого тыйына не потратило на создание ПВТ, он был создан исключительно энтузиазмом IT-сообщества и неравнодушных людей», — отметил Абакиров.

О негативных последствиях поправок также высказалась и директор Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг Ширин Муканбетова. В интервью изданию Economist она сказала, что упразднение экспортного порога в 80% означает, что у IT-компаний не будет стимула работать на экспорт.

«Предлагается упразднить наблюдательный совет — высший орган управления ПВТ, власть будет сконцентрирована в руках директора, который будет назначаться премьер-министром. Это крайне неправильно. Раньше назначался открытый конкурс и заявки подавали все желающие и наблюдательный совет выбирал из числа достойных кандидатов», — сказала Муканбетова.

Парк высоких технологий представляет собой специальный налоговый режим, который создан для развития IT-сферы Кыргызстана. Это режим применяется только к резидентам Парка, которые создают программное обеспечение и затем экспортируют его.

Парк высоких технологий представляет собой специальный налоговый режим, который создан для развития IT-сферы Кыргызстана. Это режим применяется только к резидентам Парка, которые создают программное обеспечение и затем экспортируют его.

Закон «О парке высоких технологий» приняли в 2011 году. Его инициаторами были представители Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ).

Закон подразумевает под собой создание специализированного Парка высоких технологий со своим наблюдательным советом и дирекцией. Согласно закону, все зарегистрированные в парке разработчики программного обеспечения [резиденты ПВТ] будут освобождены от уплаты налогов.

Еще при обсуждении депутат парламента говорили, что принятие закона позволит вывести из тени работников IT-сферы.