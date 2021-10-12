В Караганде девушка разбилась насмерть на аттракционе роупджампинг. По данным казахстанского издания Tengrinews.kz, во время прыжка девушка ударилась о бетонную конструкцию на земле и упала на асфальт с высоты 30 метров. Аттракцион был установлен на крыше гостиницы «Созвездие».

Сообщается, что пострадавшая была доставлена в больницу, но скончалась из-за многочисленных тяжелых травм. У нее была тяжелая черепно-мозговая травма, внутримозговая гематома, отек головного мозга, травматический шок.

Ее прооперировали в экстренном порядке, была выполнена трепанация черепа, удаление гематомы. Но травмы были слишком тяжелыми.

После смерти девушки полиция Карагандинской области начала расследование. Начато досудебное производство по статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».