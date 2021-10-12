Пресс-служба президента сообщила, что 11 октября Садыр Жапаров подписал закон «О кабинете министров».

Депутаты Жогорку Кенеша приняли этот законопроект в третьем чтении 6 октября. Однако журналисты, которые были в зале парламента отметили, что на самом заседании присутствовало не более 50 депутатов.

По их данным, кнопки для голосований нажимали за отсутствующих депутатов их коллеги. К примеру, нардеп Шайлобек Атазов признался журналистам, что нажал кнопки сразу за троих коллег.

Что прописано в новом законе?

По информации администрации президента, новый закон о кабмине позволяет президенту по собственной инициативе, с учетом предложения парламента или Народного курултая отправить главу кабмина или другого министра в отставку.

Согласно документу, Жапаров определит нового главу кабмина и его структуру, а затем внесет свои предложения в парламент.

Теперь председатель кабинета министров будет руководителем администрации президента, которая, в свою очередь, заменит аппарат правительства. В проекте закона также говорится, что члены кабмина имеет право на служебное жилое помещение, однако приватизировать такое жилья нельзя. Главой кабмина или его членом не может стать человек имеющий судимость «независимо от того, погашена она или снята».

А привлечь к уголовной ответственности члена кабинета министров можно только «с согласия президента». Если же министр имеет госнаграды, то во время следствия его не могут содержать под стражей, а только под домашним арестом.

Закон вступил в силу в день подписания.

Законопроект о кабмине решили создать из-за принятия новой Конституции. В ней значительно усилена роль президента во всех ветвях власти, так как Кыргызстан теперь президентская республика. По новой Конституции, кабмин, представляющий исполнительную власть, напрямую подчиняется президенту.

Активисты и юристы раскритиковали новую Конституцию, так как она дает президенту неограниченную власть над кабинетом министров, парламентом и даже судами.

В кабмине грядут изменения?

В день подписания закона «О кабинете министров» ряд СМИ сообщили, что в кабмине в ближайшее время произойдут кадровые перестановки. По данным издания Kaktus.media, свою должность покинет глава кабмина Улукбек Марипов, а на его место придет соратник президента и глава Министерства экономики и финансов Акылбек Жапаров.

Марипов стал премьер-министром в феврале 2021 года. После принятия новой Конституции в мае этого года Марипов сохранил за собой должность, но теперь стал называться председателем кабмина.

Издание «Азаттык» со ссылкой на свои источники сообщило, что ожидаются и перестановки других кадров. По их информации, нынешний глава ГКНБ и соратник президента Камчыбек Ташиев сохранит свою должность, но при этом, может параллельно стать заместителем главы кабмина, курирующим вопросы безопасности.

Ташиев был назначен главой ГКНБ 16 октября 2020 сразу после смены власти в стране и отставки Сооронбая Жээнбекова с поста президента. На эту должность Ташиева назначил Садыр Жапаров будучи и. о. главы страны.