Утвержденный парламентом председатель кабмина Акылбек Жапаров на заседании парламента 13 октября высказался о ситуации вокруг месторождения Кумтор и судами с канадской компанией Centerra Gold Inc. Он назвал споры с Centerra — «борьбой против экономического неоколониализма».

Акылбек Жапаров на заседании парламента 13 октября. Скриншот с трансляции

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» (КГК) разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

Однако в мае 2021 года кыргызские власти обвинили канадскую компанию в нарушении законодательства и вреде экологии, и ввели в «Кумтор Голд Компани» внешнее управление.

Кумтор — экзамен на зрелость

По словам Жапарова, рудник под внешним руководством кыргызских властей работает стабильно и добытое золото на месторождении остаётся в стране, а не вывозится как раньше за ее пределы.

«Я благодарен [президенту] за Кумтор, который случился в моей политической судьбе. Потому что Кумтор — это единственное энергичное и полностью суверенное действие Кыргызстана за всю его новейшую историю […] Кумтор в каком-то смысле экзамен на зрелость, который сейчас сдаёт Кыргызстан. [Это] борьба за то, чтобы жить своим умом и самому распоряжаться своими богатствами, недрами и воздухом. Тест для народа на выживаемость и способность консолидироваться, а для элиты на дееспособность и право управлять», — сказал он.

Карьер Кумтора. Фото: Ислам Розиев / «Клооп»

Жапаров сообщил, что на сегодня на руднике произвели 5 тонн золота, а на счету «Кумтор Голд Компании» около $100 млн.

«Вместе с Тенгизом Болтуруком к нам приехали пять-шесть специалистов мирового уровня, они работают. Недавно на переговорах в Швейцарии представители Centerra тоже признали, что рудник работает и кыргызстанцы могут осуществлять деятельность на таких производствах», — сказал Жапаров.

Суды с Centerra

Скандал вокруг рудника продолжается уже несколько месяцев. В начале мая этого года Октябрьский райсуд Бишкека постановил взыскать с «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Суд признал компанию виновной в незаконном складировании отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор.

Затем, 12 мая, госкомиссия по изучению деятельности КГК, которую возглавлял как раз сам Акылбек Жапаров, подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд. В итоге власти страны ввели внешнее управление на руднике.

В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Канадская компания хочет добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в «Кумтор Голд Компани» и преследовать ее по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».

Так, в своём отчёте за второй квартал этого года, компания оценила ущерб от перехода месторождения под управление Кыргызстана в $926,4 млн.

Уже 8 июля канадская компания объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.

Centerra Gold Inc. возложила на кыргызское правительство и «Кыргызалтын» ответственность за все убытки и ущерб, которые претерпела из-за «скоординированного захвата золотого рудника и нарушения давних инвестиционных соглашений».

1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства. Рассмотрение иска суд отложил на неопределённый срок.

В «Кумторе» же считают, что действия Centerra направлены на то, чтобы «любым способом остановить деятельность рудника» и «обвинить Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом».

Переговоры в Женеве

С 28 по 30 сентября в Женеве прошёл первый раунд переговоров между Кыргызстаном и Centerra.

Кыргызскую делегацию возглавляли министр экономики и финансов Акылбек Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Делегацию Centerra же возглавлял президент и исполнительный директор канадской компании Скотт Перри.

Участники первого раунда переговоров между Centerra и Кыргызстаном: Скотт Перри, Камчыбек Ташиев, Акылбек Жапаров, Курманкул Зулушев и Тенгиз Болтурук. По словам Долматова, в переговорах также участвовали юристы с обеих сторон.

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев после переговоров сообщил, что с такой инициативой выступил глава Centerra.

По его словам, Перри предложил провести переговоры на нейтральной территории «для рассмотрения всех возможных путей по разрешению сложившейся ситуации, в том числе сценария, в результате которого Кыргызская Республика станет прямым собственником “Кумтор Голд Компани”».

Позже насчёт переговоров высказался и сам президент Жапаров. Он заявил, что Кыргызстан выигрывает в международном арбитражном суде по руднику Кумтор.

«Есть также те, которые говорят: “Что будет, если мы проиграем в международном арбитражном суде?” Мы не проиграем, мы выигрываем. Хорошо, допустим нас победили под влиянием мировой мафии. Что тогда будет? Они перенесут к себе Кумтор? Земля наша, горы наши, богатство наше и, наконец, люди наши, верно?» — написал он на своей странице в Facebook.

В самой Centerra Gold Inc. не делали заявлений по поводу прошедшего первого раунда переговоров.

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