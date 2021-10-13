Депутат парламента Бактыбек Райымкулов на заседании Жогорку Кенеша 13 октября, где рассматривают новый состав кабинета министров заявил, что нужно вернуть туда осужденного за коррупцию Райымбека Матраимова.

С этим предложением депутат обратился к главе Госкомитета национальной безопасности Камчыбеку Ташиеву. По словам Райымкулова, нужно научится защищать интересы государства и принять меры в отношении шпионов, которые несут угрозу.

«Они являются большой угрозой. Соответствующий закон есть, надо ужесточить его. Они поддерживают голубых, полуголых, очерняют наших лучших джигитов, как Райымбек Матраимов. Пришло время включить в команду лучших. Я прошу вас [Камчыбек Ташиев] об этом», — заявил депутат.

Второй депутат, который высказался в поддержку Матраимова стал Шайлообек Атазов. Свое заявление он сделал в ответ на слова Дастана Бекешева о том, что «коррупционер — это человек, который крадет будущее народа».

«По поводу Райымбека Матраимова, нужно таких менеджеров привести в наше правительство. Если он [Камчыбек Ташиев] сидит с ним за одним столом, что с того ? Он разве преступник?» — заявил Атазов.

Он также ответил Бекешеву, что депутат не может «назвать кого-то коррупционером».

«Из-за таких как он и нанятых 5-6 западных журналистов базары Дордой и Кара-Суу почти разорились. Все предприниматели сбежали. Такие как он ничего не умеют, кроме как говорить и плести интриги. Если он коррупционер, то приведи сюда и докажи. Докажи на суде и потом ты должен говорить. Если бы не было одного обстоятельства, я как чемпион мира сам бы поговорил», — заявил Атазов.

При этом Первомайский районный суд Бишкека еще в феврале 2021 года приговорил Матраимова к выплате штрафа в 260 тысяч сомов. Кроме того, сам Матраимов признал вину во время суда.

Это не первый случай когда депутаты парламента высказываются в поддержку Раймбека Матраимова — главного фигуранта расследований OCCRP, «Клоопа» и «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 млн.

Ранее в поддержку Матраимова высказался депутат Мейкинбек Абдалиев на заседании 7 октября.

Свое предложение Абдалиев высказал из-за проблем с поставками товаром на кыргызско-казахской границе.

«Ко мне обратились и говорят, что Казахстан и Россия создают неудобства. Если надо вернуть китайский текстиль из Казахстана давайте не будет стеснятся и воспользуемся опытом Райымбека Матраимова», — сказал Абдалиев.