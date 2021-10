На официальной фейсбук-странице президента Садыра Жапарова 12 октября репостнули публикацию Чынгыза Абдымомунова с критикой в адрес экс-президентки Розы Отунбаевой. Вскоре репост был удален. Но к тому времени пост уже начали обсуждать кыргызские СМИ. При этом в пресс-службе президента эту ситуацию пока не прокомментировали. «Сестра Роза, которая 40 дней оплакивала смерть афроамериканца в Америке, не сказала ни единого слова о молодом кыргызе, застреленным полицией в Америке», — написал Абдымомунов. Скриншот. Речь идет о недавнем убийстве кыргызстанца в Пенсильвании. По предварительным данным, его застрелили полицейские. А также об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским в мае 2020 года. После этого убийства в США начались массовые протесты против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия. При этом Роза Отунбаева никаких заявлений об этих протестах и убийстве Флойда не делала. В начале 2021 года мировые СМИ обсуждали то, что Отунбаеву и еще одного экс-президента Сооронбая Жээнбекова хотят лишить их статуса. Предполагалось, что Отунбаева, обладающая в стране высоким моральным авторитетом, представляет собой немалую опасность для Садыра Жапарова. Отунбаева возглавляла страну в 2010-2011 годы. Она первая женщина-президент в Центральной Азии. «Личная страница взломана» Это не первый раз, когда со страницы Жапарова оскорбляют политиков. Ранее с аккаунта, который Жапаров ведёт с конца 2012 года, оставили оскорбительный комментарий в адрес депутата Дастана Бекешева. 3 марта «Азаттык» в своём фейсбуке опубликовал видео, где Бекешев критиковал проект новой Конституции инициированной Жапаровым, называя его «Ханституцией». В тот же день со страницы президента Жапарова в фейсбуке был оставлен комментарий: «У этого негодяя не только глаза, но и внутренний мир слепой». Дастан Бекешев потерял зрение в 6 лет. Пресс-секретарь президента Галина Байтерек тогда заявила, что «личная страница Садыра Жапарова была взломана неизвестными», и он не имеет отношения к последним комментариям. ГКНБ даже начал проверку по факту взлома личной страницы президента «из-за рубежа». Взломщиков Госкомитет безопасности до сих пор не нашёл. Читать по теме: «Написали какие-то его фанаты». Пресс-секретарь президента заявила, что посты в телеграм-канале публиковал не Жапаров Застреленный кыргызстанец По предварительным данным МИД Кыргызстана, 5 октября полицейские штата Пенсильвания застрелили кыргызстанца. «По неподтвержденной информации, гражданин М.Н. по неизвестным причинам не повиновался предупреждениям полиции и попытался скрыться на грузовике, сбив две полицейские машины и ранив полицейских, в результате чего в него было произведено несколько выстрелов», — заявили в посольстве Кыргызстана в США. Посол Кыргызстана в США Бакыт Аманбаев отметил, что кыргызская общественность требует справедливого расследования трагедии и привлечения виновных к ответственности. Власти США заверили, что трагедия будет тщательно и справедливо расследована.

