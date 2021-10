Депутатка Наталья Никитенко раскритиковала очередную смену правительства на своей странице в фейсбуке. Наталья Никитенко. «Год назад нынешние лидеры, придя во власть заявили, что одной из претензий к парламентаризму была частая смена правительств. Но у нас за год, с прошлого октября, сменилось три премьера: Новиков, Марипов и теперь Акылбек Жапаров, а также некоторое время премьер-министром был Садыр Жапаров. Как-то не похоже на стабильность?» — написала она. Она заявила, что видит воочию итоги неэффективного управления Улукбека Марипова, который недавно сложил полномочия главы кабинета министров, но и новый состав правительства вызывает недоумение. Никитенко напомнила, что вторым обещанием власти было резкое сокращение чиновников. Однако до сих пор неизвестно насколько их конкретно сократили. «Зато теперь планируется вернуть прежние министерства. Полгода назад нам говорили, что очень правильно объединить министерство финансов и министерство экономики, теперь спустя полгода, когда Акылбек Жапаров стал премьером, это уже не нужно? Мне кажется это очень непоследовательный подход — опираться не на показатели эффективности, аналитику, а “подгонять” под личности структуру. Это экономика, это государственная система, являющаяся сложным механизмом и требующая профессионализма!» — отметила депутатка. Она также раскритиковала воссоздание министерства соцобеспечения и миграции, которое ликвидировали в прошлом году. «Это может и правильное решение, но зачем было его ликвидировать и объединять с министерством здравоохранения, тем более в период пандемии, когда система здравоохранения итак загружена по горло», — заявила Никитенко. Кроме этого, она раскритиковала увеличение количества заместителей главы кабмина, назначение Эдиля Байсалова на пост вице-премьера по соцблоку и отсутствие женщин в новом составе кабмина. Там представлена всего одна министресса. «Учитывая все это, перспективы становятся мрачными. Каков план выхода из кризиса? Что будем делать? Какие рычаги? Их нет. По крайней мере нам они не известны. Акылбек Жапаров недавно заявлял, что президент озвучит план выхода из кризиса, но его до сих пор нет. Зато есть очередные прожекты, увеличить бюджет на 120 млрд сом (!) Причем путем увеличения сборов и налогов. Как это сделать в умирающей экономике? Весь мир, наоборот, пытается предоставить налоговые преференции и льготные кредиты, чтобы поддержать бизнес. А мы решили зарезать все лишь бы дать обещания перед выборами о росте доходов бюджета? Может план “кустуризации” дал свои результаты? Тогда открыто и прозрачно должны быть озвучены полученные “доходы”. Или “после нас хоть потоп”?» — заключила Никитенко. Смена кабмина Комитет по конституционному законодательству 12 октября утвердил состав и структуру нового кабинета министров. Ранее президент Садыр Жапаров подписал указ об отставке кабинета министров и предложил новый. Ранее стало известно, что и.о. главы кабмина стал соратник президента и глава министерства экономики и финансов Акылбек Жапаров. На заседании комитета он пообещал увеличить доходную часть бюджета на 120 миллиардов сомов. По его словам, у кабмина для этого есть все возможности. «Если не будут вмешиваться олигархи, политики, то можно поднять экономику. Мы намерены увеличить объем сборов на 120 миллиардов сомов. Для этого надо в первую очередь бороться с контрабандой и завершить цифровизацию», — сказал он. Читать еще: «Мы договорились». Садыр Жапаров объяснил, почему выдвинул Акылбека Жапарова на пост главы кабмина

