Нынешний и.о. председателя кабмина Акылбек Жапаров на заседании парламента 13 октября высказался об энергокризисе в стране. На этом заседании депутаты рассматривают новый состав и структуру правительства.

Акылбек Жапаров на заседании парламента 13 октября. Скриншот с трансляции

Жапаров отметил, что Кыргызстан входит в предстоящий осенне-зимний период «не в самом лучшем положении».

«Вы все это знаете. Это понимает и народ, который покупает дефицитный, дорогой уголь. Это знают энергетики с недостаточно полным Токтогульским водохранилищем. Трудности будут, но ничего катастрофического, непоправимого не произойдёт. Кабинет министров приложит все усилия, чтобы максимально облегчить жизнь людям в этот период», — сказал он.

12 октября комитет парламента единогласно одобрил состав и структуру нового кабмина, которую предложил президент Садыр Жапаров. На пост Марипова, глава государства предложил министра экономики и финансов Акылбека Жапарова.

Энергокризис в Кыргызстане

Кыргызстан столкнулся с самым масштабным за последние годы энергетическим кризисом. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе.

Из-за него в Токтогульском водохранилище, которое обеспечивает страну электроэнергией на 40-50%, наблюдается низкий уровень воды.

Из-за этого власти и энергетики начали призывать кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ.

Однако, уголь сейчас стоит дороже, чем в прошлом году. Так, 7 октября Нацстатком сообщил, что цены на уголь по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 715 сомов за тонну. Дороже всего топливо стоит в Ноокате — 8 390 сомов за одну тонну и в Баткене 8 377 сомов за тонну.

В Госантимонополии считают, что рост цен на уголь вызван рядом причин: сезонным фактором, превышением спроса над предложением и доставкой топлива до точек реализации населению. Кроме того, в агентстве не исключают, что сами реализаторы также могут пользоваться ситуацией.

Из-за этого кабмин 12 октября ввёл госрегулирование цен на уголь на 90 дней.

Кроме просьб к населению, власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти отопительный период.