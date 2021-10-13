В 2022 году будут повышены заработные платы учителей, врачей и деятелей культуры. Об этом на заседании парламента 13 октября сообщил и.о. главы кабмина Акылбек Жапаров.

Депутат Абдывахап Нурбаев на заседании поинтересовался у Жапарова, есть ли возможность повысить зарплату учителям в следующем году из-за того, что цены сейчас выросли и низкая оплата плохо влияет на уровень образования.

«Чтобы дети были образованными, нужно, в первую очередь, уделять внимание учителям. Средняя зарплата учителя — 12 тысяч сомов», — сказал он.

В ответ Жапаров сообщил, что в этом году из-за вооруженного конфликта в Баткенской области повысили заработные платы сотрудников силовых структур.

«В следующем году первым делом начнем повышать зарплату учителей, врачей и работников сферы культуры. Президент дал задание, чтобы зарплаты повысили в 2 раза. Мы из-за этого работаем над фискализацией, искоренением контрабанды и теневой экономикой. Зарплаты, пенсии и пособия увеличиваются, тогда, когда растут налоги […] Мы не остановимся, пока девушки не скажут, что мечтают выйти замуж за учителя», — сказал он.

Большинство учителей — женщины

Скорее всего, большинству работников сферы образования впору искать женихов.

По данным Нацстаткома, Кыргызстане функционирует более 4 тысяч организаций образования, начиная от детсадов и заканчивая вузами.

В них работают более 113 тысяч педагогов. Из них более 85% — это женщины. При этом лишь 8% являются директрисами или их заместителями в учебных заведениях.

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