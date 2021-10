Избранный председатель кабмина Акылбек Жапаров на заседании парламента 13 октября представил свою программу. В ней он расставил основные акценты своей предстоящей работы в качестве главы кабмина. Журналисты «Клоопа» собрали самые важные обещания Акылбека Жапарова в одном месте. Акылбек Жапаров даёт присягу, как глава кабинета министров и руководитель администрации президента. Скрин с трансляции Лимит на революции и неидеальная власть Начал свою речь Жапаров с истории. Он отметил, что за 30 лет своей независимости Кыргызстан пережил 3 революции, которым «история даст свою оценку». Смену власти в 2020 году, благодаря которой Жапаров стал настолько влиятельным чиновником, не все считают революцией. «Но есть один неоспоримый факт, ни после одной из революций Кыргызстан не терял своей государственности […] Кыргызский народ этим доказал, что готов преодолевать трудности и показал своё стремление к свободе […] Но есть и другая сторона, возможно мы исчерпали лимит революций и свержения власти. Вкратце, считаю, что достаточно уже опасных экспериментов, которые могут нас потянуть назад», — сказал он. Жапаров отметил, что сейчас начались реальные изменения в экономике и в борьбе с коррупцией. «Власть не может стать неожиданно идеальной, таковой она и по природе своей не будет. У нас что случилось? Весь Кыргызстан погряз в политике, а мир вокруг нас резко изменился. Это и противостояние больших мировых игроков, и пандемия, и ее последствия, и ситуация в Афганистане […]. Все это говорит о том, что за 30 лет ситуация из-за разных событий стала опасной», — сказал он. Недовольные итогами парламентских выборов кыргызстанцы вышли на митинг 5 октября 2020 года. Это привело к смене власти в стране. Фото / «Клооп». Новая экономическая политика Жапаров отметил, что Кыргызстану необходимо самому упорядочивать свою экономику, перестать жить в виртуальном мире и научиться зарабатывать деньги. По его словам, для этого стране необходима новая экономическая политика, в основе которой будут: честный труд, справедливые налоги и социальное равенство. Он отметил, что изучил положение дел в экономике страны и пришёл к следующим выводам. Во-первых, по мнению Жапарова, необходима фискализация экономики её и цифровизация. При этом в новом кабинете министров нет ни одного ведомства, в названии которого был бы хоть какой-то намек на то, что оно будет заниматься цифровизацией. 13 октября президент Садыр Жапаров освободил от занимаемой должности замглавы кабмина и министра цифрового развития Дастана Догоева. Фото / КНИА «Кабар» Также, по мнению Жапарова, нужно реформировать отрасль сельского хозяйства, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Кроме того, по словам главы кабмина, необходимо поддерживать средний и крупный бизнес и бороться с теневой экономикой. Жапаров заявил, что стране надо развивать туризм и для этого весной отремонтируют трассы к туристическим местам. Кроме того, власти намерены создать фонд развития туризма с бюджетом в 1 млрд сомов. Также, по словам Жапарова, они будут систематически решать проблемы в экологии. Богатые должны платить больше Высказался Жапаров и про налоги. По его словам, «богатые должны платить их больше». «Это моя принципиальная позиция. При этом они [богатые] должны получать соответствующие преференции от государства, если создают рабочие места. К примеру, льготные кредиты. Во всем мире так […]. Если они будут платить налоги, мы должны им помогать. Олигархов быть не должно, но богатые нужны, я считаю», — отметил он. Жапаров добавил, что за счёт таланта богатых власти «должны кардинально сократить количество малоимущих». Однако, позже на заседании он пояснил, что «ни один налог не будет повышен». И рассказал, что не является автором нового Налогового кодекса, но состоит в числе его инициаторов. Кумтор — это экзамен Жапаров, который до этого был главой госкомиссии по деятельности «Кумтора», назвал нынешнюю ситуацию вокруг рудника и суды с Centerra Gold Inc. «борьбой против экономического неоколониализма». Власти Кыргызстана ввели внешнее управление на руднике, а канадская компания Centerra Gold Inc., которая его разрабатывала, обратилась в международный арбитраж. «Я благодарен [президенту] за Кумтор, который случился в моей политической судьбе. Потому что Кумтор — это единственное энергичное и полностью суверенное действие Кыргызстана за всю его новейшую историю […] Кумтор, в каком-то смысле, экзамен на зрелость, которую сейчас сдаёт Кыргызстан. [Это] борьба за то, чтобы жить своим умом и самому распоряжаться своими богатствами, недрами и воздухом. Тест для народа на выживаемость и способность консолидироваться, а для элиты на дееспособность и право управлять», — сказал он. 18 мая экс-глава кабмина Улукбек Марипов представляет коллективу «Кумтора» внешнего управляющего Тенгиза Болтурука. Тогда кыргызские власти ввели внешнее управление на «Кумторе». Фото: пресс-служба кабмина Он вновь заверил всех, что работы на руднике ведутся стабильно. «В отличие от долгих 22 лет, когда золото вывозили из страны, сегодня золото остаётся у нас. Налоги поступают. Есть некоторые задержки и сокращение в выплатах в августе, но, думаю, объем будет восстановлен», — отметил он. По его словам, на сегодня на руднике произвели 5 тонн золота, а на счету «Кумтор Голд Компани» около $100 млн. «Вместе с Тенгизом Болтуруком к нам приехали пять-шесть специалистов мирового уровня, они работают. Недавно на переговорах в Швейцарии представители Centerra тоже признали, что рудник работает и кыргызстанцы могут осуществлять деятельность на таких производствах», — сказал Жапаров. Переговоры по руднику действительно проходили, но пока Centerra не сделала ни одного заявления об их результатах. Власти же Кыргызстана заявили, что удовлетворены переговорами с канадской компанией. Увеличение бюджета На заседании Жапаров также рассказал о том, как как новое правительство будет пополнять бюджет. По его словам, в первую очередь власти раскроют все теневые схемы на таможне. «У президента хватит [политической] воли на это. Если на Кумтор хватило [воли], не хватит на таможню, что ли? Президент дал нам такой карт-бланш», — сказал он. По данным Нацстаткома, кыргызстанцы в первом и втором полугодии 2020 года назвали самым коррумпированным госорганом Государственную таможенную службу. Здание Таможенной службы Также он пообещал, что кабмин повысит объем таможенных сборов в 2021 году с 50 млрд сомов до 100 млрд сомов. Кроме того, по его словам, кабмин планирует увеличить налоговые сборы со 100 млрд сомов до 150 млрд сомов. Также власти рассчитывают на 20 млрд неналоговых поступлений. «В итоге до конца года планируем получить из этих источников 280 млрд сомов, а в следующем году бюджет будет в объеме 400 млрд сомов», – пообещал Акылбек Жапаров. Читать по теме: У президента «хватит воли» раскрыть теневые схемы на таможне — Акылбек Жапаров Энергокризис Жапаров также высказался и про энергокризис. Он подчеркнул, что страна подходит к зиме «не в самом лучшем положении». «Вы все это знаете. Это понимает и народ, который покупает дефицитный, дорогой уголь. Это знают энергетики с недостаточно полным Токтогульским водохранилищем. Трудности будут, но ничего катастрофического, непоправимого не произойдёт. Кабинет министров приложит все усилия, чтобы максимально облегчить жизнь людям в этот период», — сказал он. Однако, Жапаров заверил, что кабмин «приложит все усилия, чтобы максимально облегчить жизнь людям» предстоящей зимой. Читать по теме: «Ничего катастрофического, непоправимого не произойдёт». И.о. главы кабмина Акылбек Жапаров об энергокризисе Повышение зарплат учителям Отвечая на вопрос депутата Абдывахапа Нурбаева, Жапаров сообшил, что в 2022 году власти поднимут зарплаты учителям, работникам культуры и врачам. По его словам, в этом году из-за вооруженного конфликта в Баткенской области повысили заработные платы сотрудников силовых структур. «В следующем году первым делом начнем повышать зарплату учителей, врачей и работников сферы культуры. Президент дал задание, чтобы зарплаты повысили в 2 раза. Мы из-за этого работаем над фискализацией, искоренение контрабанды и теневой экономикой. Зарплаты, пенсии и пособия увеличиваются, тогда когда растут налоги […] Мы не остановимся, пока девушки не скажут, что мечтают выйти замуж за учителя», — сказал он. Читать по теме: Акылбек Жапаров пообещал поднять зарплату учителям, чтобы девушки «мечтали выйти за них замуж». Большинство учителей — женщины Это наш последний шанс В конце своей речи, Жапаров заявил, что это возможно последний шанс для него и политиков его поколения «занять достойное место в памяти народа». Часть состава нового кабмина. Скриншот с трансляции «Я, как и всё моё поколение политиков, несу полную ответственность за всё, что случилось и не получилось у страны за 30 эти лет независимости. И сейчас история даёт нашему поколению политиков ещё один, скорее всего, последний шанс занять достойное место в памяти народа. Я приложу все усилия, чтобы использовать его на 100%», — подчеркнул он.

