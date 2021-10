Президент Садыр Жапаров после принесения присяги новыми членами кабмина обратился к депутатам по поводу предстоящих выборов в парламент. В нём он призвал кандидатов не подкупать избирателей. Глава государства отметил, что многие из действующих депутатов шестого созыва парламента вновь намерены участвовать в выборах в составе партии или как самовыдвиженец. «Я прошу вас, давайте проведём выборы честно и справедливо. Если партии и кандидаты остановят подкуп голосов, то я остановлю применение административного ресурса. У меня на это хватит воли и сил. […] Мы запретим учителям, врачам, акимам и другим госслужащим агитировать за кого-то, как раньше. Мы искореним это. На этот раз мы обеспечим свободный выбор народа. Если какой-то госслужащий будет вмешиваться в выборы и работать на какую-то партию, то его сразу уволят и привлекут к ответственности за злоупотребление должностным положением, […] А для тех, кто хочет подкупать голоса, нужна помощь всех. Подкупающих нужно бить по рукам», — сказал он. Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября и будут проводиться по смешанной избирательной системе. Новый созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов. Из них 54 парламентариев избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 нардепов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

