Журналистка Мээрим Айныкеева



Журналистке-расследовательнице «МедиаХаба Али Токтакунова» Мээрим Айныкеевой угрожал мужчина, который представился сотрудником ГКНБ. Об этом сообщил расследователь Али Токтакунов.

По его словам, инцидент произошел 11 октября в кафе «Шахрезада» на пересечении улиц Токтогула и Манаса города Бишкек.

Когда Айныкеева сидела в кафе с подругами, к ней подошел неизвестный мужчина, схватил за руку, рассказал, где она работает, откуда она, а также рассказал про ее личную жизнь.

Он также спросил, где находится Али Токтакунов. Мужчина не отходил от девушек ни на шаг и не ушел даже тогда, когда они вышли из кафе.

Когда Айныкеева сфотографировала мужчину, он попытался вырвать телефон из рук и стал говорить, что он работает в ГКНБ. Журналистка стала удаляться от мужчины, в это время он позвонил кому-то и сообщил, что она вызвала такси.

Токтакунов оценил действия мужчины как «преступление» и отметил, что они пытаются установить его личность. Также, по его словам, если мужчина действительно работает в ГКНБ, то это давление со стороны спецслужбы на Мээрим Айныкееву и на него самого.

«Такое насилие — дело рук труса. Это является признаком того, что наши расследования не дают кому-то спать по ночам. Во-вторых, это может быть попыткой бросить вызов Али Токтакунову […] Власти заявляли и заявляют, что будут защищать свободу слова. Если они верны своему слову, то не должны идти по такому пути», — сказал он.

«Сомо», «Орто-Токой» и похищение Орхана Инанды

Мээрим Айныкеева одна из авторок нескольких скандальных расследований. Ранее она работала в информагентстве Akchabar.kg.

В начале этого года она стала работать на «МедиаХабе Али Токтакунова». Одним из последних материалов Айныкеевой и ее коллег стало расследование про деятельность сети ломбардов «Сомо».

Журналисты рассказали, что «Сомо» выдает гражданам кредиты с очень большими процентами, а прибыль обогащает латвийского мультимиллионера. Кредиты в «Сомо» выдавались под 600% годовых.

73% опрошенных журналистами клиентов компании зарабатывают меньше месячной потребительской корзины (6332 сома) или вообще не получают дохода. Деньги они брали в основном на лекарства, лечение, питание и аренду.

Также, граждане, которые не могли выплатить свои долги, взятые у «Сомо», рассказали журналистам, что они круглосуточно получали сообщения с угрозами.

В сентябре Айныкеева опубликовала расследование «Почему пересохло Орто-Токойское водохранилище?» В нем говорилось о том, что большая часть воды уходила в Казахстан, когда кыргызским фермерам не хватало воды.

Айныкеева и ее коллеги также расследуют подозрительные обстоятельства исчезновения Орхана Инанды, похищенного турецкими спецслужбами в начале июня. Журналисты нашли людей, которые предположительно следили за Инанды. Во время расследования стало известно, что вместе с ним без вести пропал еще один гражданин Кыргызстана.