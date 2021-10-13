Пресс-служба министерства энергетики и промышленности 13 октября сообщила, что между правительствами Кыргызстана и России подписано соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов.

Согласно документу, Россия беспошлинно предоставит Кыргызстану 650 тысяч тонн бензина и 550 тысяч тонн дизельного топлива. Соглашение о корректировках поставок топлива на 2021 год стороны подписали в Москве 12 октября. Вместе с этим подписан и документ о поставках нефтепродуктов на 2022 год.

В минэнерго отметили, что ранее беспошлинные поставки из России составляли 460 тысяч тонн бензина и 485 тысяч тонн дизеля.

Ранее нефтетрейдеры Кыргызстана говорили о беспошлинных поставках, а именно, что объем этих поставок влияет на ценообразование на заправках Кыргызстана. Нефтетрейдеры страны начали получать бензин из России с пошлиной в сентябре 2021 года.

Тогда в Союзе нефтетрейдеров Кыргызстана (СНК) сообщили, что пошлина на ввоз топлива может повлиять на удорожание бензина на 1,3-1,7 сома за литр. Они также отмечали, что последние пять лет объемы, которые поставляла Россия без пошлины, не менялись, а спрос на энергоресурсы в Кыргызстане продолжает расти.