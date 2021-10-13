Владелец траковой компании в США, в которой работал застреленный кыргызстанец, рассказал свою версию произошедшего на своей странице в инстаграме. Его зовут Адилет Муратбеков.

По его словам, информация о том, что Нургазы угнал трейлер, потому что ему не выплатили деньги, не соответствует действительности.

Той Адилета Муратбекова и его жены за день до смерти Нургазы. Он справа. Фото: Инстаграм Муратбекова.

«Начну с того, что мне до глубины души жаль, что Нургазы покинул нас. Я до сих пор в шоке, потому что у меня были очень хорошие и доверительные отношения с ним. Нургазы устроился к нам в компанию через моего знакомого Макса 31 августа. Ни о каких невыплаченных деньгах здесь и речи быть не может! Он перешел к нам от другой траковой компании, где у него были какие то недомолвки. Он прошел тест на наркотики и проверку биографических данных. Все было чисто», — написал он.

По словам Муратбекова, всё началось 2 октября. Тогда Нургазы позвонил ему по видеозвонку и обвинил Адилета в том, что он сломал его трейлер. Муратбеков подумал, что это пранк, но Нургазы был действительно зол.

Позже Нургазы перезвонил и попросил прощения у владельца компании, сказав: «Ойлонбой эле кой, все нормально».

На следующий день, 3 октября, Адилет Муратбеков устроил той по случаю дня рождения своей дочери. По его словам, Нургазы был в числе приглашенных.

«Примерно в 20.00 ко мне подбежала девушка-фотограф с испуганным лицом и начала спрашивать, кто этот парень. Являлся ли он нашим гостем. Потому что только что он пытался украсть ее фотоаппарат. Но ей удалось забрать фотоаппарат обратно силой с помощью кухонного персонала и что он уже сбежал через черный ход на кухне. Я был очень зол на него и вышел на улицу, чтобы позвонить ему. Когда он ответил, я потребовал объяснения его поведению», — рассказывает Адилет Муратбеков.

Однако Нургазы говорил странные вещи и позвал его на встречу. Но Муратбеков отказался, потому что его ждали гости.

«Я сказал ему, что так мы не сможем продолжать работать, и попросил приехать завтра в офис и вернуть трейлер, чтобы расторгнуть контракт», — рассказал он.

4 октября Адилет Муратбеков связался с Нургазы и попросил его приехать в офис. Но, по его словам, тот отказался и сказал, пусть сам заберет свой трейлер.

«Я сказал, что в таком случае мне придется написать заявление в полицию об угоне трейлера, на что он ответил: “Можешь заявлять, кому хочешь”», — написал он.

Тогда Муратбеков позвонил в полицию. По его словам, все работники, друзья, а также полицейский посоветовали писать заявление о краже, так как Нургазы не совсем адекватно себя вел и мог совершить что-то серьезное.

На следующее утро ему позвонили из полиции и расспросили про Нургазы. Она также сообщила, что был вызов в 911 примерно в четыре часа утра и произошел инцидент с участием трака и водителя. Позже выяснилось, что Нургазы умер.

Муратбеков добавил, что 8 октября они связались с одним из очевидцев — Эламаном, который и записал видео инцидента с Нургазы, опубликованное в соцсетях. Тот сообщил, что Нургазы напал на него с ножом и разбил лобовое стекло другого человека. Затем приехала полиция.

Видео, снятое очевидцем.

Что произошло?

По предварительным данным МИД Кыргызстана, 5 октября полицейские штата Пенсильвания застрелили кыргызстанца.

«По неподтвержденной информации, гражданин М.Н. по неизвестным причинам не повиновался предупреждениям полиции и попытался скрыться на грузовике, сбив две полицейские машины и ранив полицейских, в результате чего в него было произведено несколько выстрелов», — заявили в посольстве Кыргызстана в США.

Посол Кыргызстана в США Бакыт Аманбаев отметил, что кыргызская общественность требует справедливого расследования трагедии и привлечения виновных к ответственности. Власти США заверили, что трагедия будет тщательно и справедливо расследована.