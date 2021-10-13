Так, новым председателем кабмина стал соратник президента и глава министерства экономики и финансов Акылбек Жапаров. Тот самый, который инициировал законопроект о введении режима Чрезвычайной ситуации в экономике Кыргызстана.

Документ раскритиковали депутаты, бизнес сообщество и экономисты. Они заявили, что этим законопроектом государство пытается регулировать бизнес в Кыргызстане.

Жапаров пришёл на госслужбу ещё 28 лет назад во времена Акаева. За эти годы он успел проработать со всеми президентами Кыргызстана.

В акаевское время Жапаров был депутатом парламента, в бакиевское он исполнял обязанности главы минэкономфина и проделал путь до первого вице-премьер-министра.

С приходом Садыра Жапарова, Акылбек Жапаров снова во главе минэкономфина, а теперь уже и зампред кабмина.

В феврале 2021 года президент Жапаров также назначил его на пост главы госкомиссии по проверке «Кумтора». Однако кыргызстанцы раскритиковали решение Жапарова о новом назначении. В ответ президент озвучил цитату китайского реформатора Дэн Сяопина: «Неважно какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей».