Парламент 13 октября одобрил новый состав и структуру кабмина, предложенных президентом Садыром Жапаровым. По предложенной им структуре, теперь в Кыргызстане будет 15 министерств. Так, министерство экономики и финансов вновь разделили на два отдельных ведомства — минфин и минэкономики. Также разделили минздравсоцразвития — минздрав и минтруда и соцразвития.
В новом составе кабмина все те же лица — действующие чиновники и соратники президента.
Так, новым председателем кабмина стал соратник президента и глава министерства экономики и финансов Акылбек Жапаров. Тот самый, который инициировал законопроект о введении режима Чрезвычайной ситуации в экономике Кыргызстана.
Документ раскритиковали депутаты, бизнес сообщество и экономисты. Они заявили, что этим законопроектом государство пытается регулировать бизнес в Кыргызстане.
Жапаров пришёл на госслужбу ещё 28 лет назад во времена Акаева. За эти годы он успел проработать со всеми президентами Кыргызстана.
В акаевское время Жапаров был депутатом парламента, в бакиевское он исполнял обязанности главы минэкономфина и проделал путь до первого вице-премьер-министра.
С приходом Садыра Жапарова, Акылбек Жапаров снова во главе минэкономфина, а теперь уже и зампред кабмина.
В феврале 2021 года президент Жапаров также назначил его на пост главы госкомиссии по проверке «Кумтора». Однако кыргызстанцы раскритиковали решение Жапарова о новом назначении. В ответ президент озвучил цитату китайского реформатора Дэн Сяопина: «Неважно какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей».
Его первым заместителем назначен глава Госфиннадзора Арзыбек Кожошев. Недавно это ведомство предписало компании «Сомо» закрыть все филиалы и представительства в Кыргызстане, которые работают не в соответствии с законом. Ранее журналисты-расследователи выяснили, что эта фирма на бумаге является ломбардом, но по сути работает, как микрокредитная компания, выдающая займы под огромные проценты.
Однако эта компания на рынке Кыргызстана уже 3 года. Контроль за такими организациями осуществляет как раз таки Госфиннадзор, который отреагировал на её деятельность только после выхода расследования.
Заместителем главы кабмина по вопросам безопасности стал нынешний глава ГКНБ и соратник президента Камчыбек Ташиев. При этом он сохранит свою должность в спецслужбе.
На должность главы ГКНБ его назначил Жапаров в октябре 2020 года когда исполнял обязанности президента.
На этом посту Ташиев не раз говорил, что ведомство будет активно бороться с коррупцией. Однако чаще всего громкие задержания заканчивались тем, что обвиняемые в коррупции чиновники платили сумму причинённого ими ущерба, который определяло ГКНБ, и их отпускали под домашний арест.
Задержания экс-главы Таможенной службы Райымбека Матраимова и депутата Кубанычбека Жумалиева — одни из самых громких.
Заместителем по социальным вопросам стал Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Великобритании Эдиль Байсалов. Его назначили на эту должность в 2019 году.
В 2012 году Байсалов был замглавы министра соцразвития Кыргызстана.
Заместителем по экономическим вопросам назначен первый заместитель уже бывшего главы кабмина Улукбека Марипова Азис Аалиев. В 2020 году он занимал должность председателя Российско-Кыргызского фонда развития.
Единственной женщиной в кабмине, министрессой природных ресурсов, экологии и технического надзора стала Динара Кутманова. До своего назначения она возглавляла Госкомитет по экологии и климату.
Она — эколог, которая работает в системе охраны окружающей среды на различных должностях с 1998 года. Кутманова напрямую связана со скандалом по введению внешнего управления на руднике Кумтор.
Минфин возглавил первый замминистра минэкномфина Алмаз Бакетаев. Ранее он работал в столичном муниципалитете на должности первого вице-мэра по жилищно-коммунального хозяйству.
Минэконом возглавил замминистра этого же ведомства Данияр Амангельдиев. В 2018 году он занимал должность мэра Токмока.
Министром юстиции вместо Асель Чыныбаевой стал Аяз Баетов. Он баллотировался в БГК в 2021 году и прошлые парламентские выборы от партии «Республика». По словам лидерки партии «Реформа» Клары Сооронкуловой, Баетов был её студентом, а также бывшим коллегой в Конституционной палате.
Министром культуры и информации назначили Азамата Жаманкулова, который уже ранее возглавлял ведомство. Это тот самый цензурист, которого смутили работы на выставки Feminnale. Он назвал их «провокационными» и распорядился, чтобы их убрали.
На такое решение повлияли представители движения «Кырк Чоро», которые, называя себя патриотами, нападают на женщин и срывают марши в защиту женских прав. Недовольные выставкой, они направились к Жаманкулову, который сразу же их принял и выслушал их доводы.
Сразу же после встречи ведомство распространило пресс-релиз, заявив, что оно «категорически против дефиле обнаженных девушек в храме искусства и не поддерживает подобных провокационных вызовов».
После этого стало известно, что «из-за угроз» директорка музея Мира Джангарачева была вынуждена покинуть должность.
«Была создана комиссия по факту проведения этой выставки в музее ИЗО. После этого директор музея Джангарачева Мира Камилевна, признавая свою ответственность перед обществом, написала заявление об уходе, которое я подписал», — сказал Жаманкулов.
Министром труда, социального обеспечения и миграции стал завотделом по взаимодействию с институтами гражданского общества, делам религий и межэтническим отношениям администрации президента Кудайберген Базарбаев. В 2015 году он возглавлял министерство социального развития. Также он состоял в партии «Ата Мекен».
При своих должностях остались министры: иностранных дел — Руслан Казакбаев, внутренних дел — Улан Ниязбеков, образования — Болотбек Купешев, здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев, сельского хозяйства — Аскарбек Жаныбеков, транспорта — Эркинбек Осоев, энергетики — Доскул Бекмурзаев, обороны — Бактыбек Бекболотов, чрезвычайных ситуаций — Бообек Ажикеев.
Закон «О кабинете министров»
11 октября Садыр Жапаров подписал закон «О кабинете министров». Его разработали из-за новой Конституции, где значительно усилена роль президента во всех ветвях власти. По новой Конституции, кабмин, представляющий исполнительную власть, напрямую подчиняется президенту.
Активисты и юристы раскритиковали новую Конституцию, так как она дает президенту неограниченную власть над кабинетом министров, парламентом и даже судами.