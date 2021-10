Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и депутат Дастан Бекешев На заседании парламента 13 октября глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев вступил в словесную перепалку с депутатом Дастаном Бекешевым. Спор между ними возник после просьбы Бекешева, который заявил, что новый кабмин должен подавать пример молодежи, которая хочет покинуть страну. В качестве примера Бекешев привел то, что недавно Ташиев посетил свадьбу сына экс-мэра Оша, где был признавшийся в коррупции экс-таможенник Райымбек Матраимов. «Как быть когда такой пример? Хотелось бы, чтобы вы подавали хороший пример для молодежи», — сказал Бекешев. Глава ГКНБ считает — то, что он был на одной свадьбе с Матраимовым, не говорит о том, что он с кем-либо дружит. «Если вы нарушите закон [обращается к Бекешеву], вас тоже накажем. У кыргызов ходить на той это принято. Это не значит, что если я туда пойду, я с ними сдружился. Нет, этого не будет. Критиковать надо уметь», — заявил Ташиев. Он добавил, что от Бекешева обычно нет «полезной критики» и посоветовал депутату давать поручения кабмину о том, «как исправить страну». Бекешев ответил, что он не выступает против Ташиева. По словам депутата, на некоторые тои можно не ходить. «Я впервые за год один раз пошел на той. Не каждый день хожу. И то за одним столом с Райымбеком Матраимовым я не сидел. Если бы даже сидел, то не думаю, что это плохо. Он, в отличие от других, заплатил 2 млрд сомов. Если еще будут нарушения — будет дальше платить. Никто его не будет крышевать», — ответил Ташиев. Также, по его мнению, сейчас Бекешев набирает очки за счет своей критики в преддверии парламентских выборов. Ташиев добавил, что всего за год работы ГКНБ собрало для бюджета страны 7,5 млрд сомов. При этом, по его словам, за прошлые 10 лет ГКНБ вернуло в казну всего 5,9 млрд сомов. «Привлекли всех, кто занимался коррупцией. Тогда вы [Дастан Бекешев] на них даже слово не шептали», — заявил Ташиев. Ташиев и Матраимов на тое Свадьбе сына экс-мэра города Ош прошла 9 октября в Бишкеке. Информацию о свадьбе «Клоопу» подтвердил бывший советник Сарыбашова Азамат Абсаттаров. Заместитель муниципального предприятия по озеленению города Ош Нурсултан Шакир уулу опубликовал видео с торжества в сторис своей инстаграм-страницы. На видео можно увидеть Ташиева, который поздравляет молодоженов. На сцене вместе с Ташиевым стояли коррупционер Райымбек Матраимов, экс-спикер Ахматбек Келдибеков, генпрокурор Курманкул Зулушев, депутат Улан Примов и депутат Азамат Арапбаев. Матраимов и Ташиев оказались на тое через год после того, как сотрудники ГКНБ, которым руководит Ташиев, задержали Матраимова по подозрению в коррупции во время работы в Таможенной службе. Позже Ташиев заявил, что Матраимов выплатил в бюджет страны 2 млрд сомов в виде имущества и квартир. В феврале 2021 года на заседании в Первомайском районном суде столицы Матраимов признал вину в коррупции. Суд приговорил его к выплате штрафа в 260 тысяч сомов.

