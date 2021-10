Нынешний и.о. председателя кабмина Акылбек Жапаров на заседании парламента 13 октября рассказал о том, как новое правительство будет пополнять бюджет. Нардеп Абдывахап Нурбаев поинтересовался у Жапарова, как новое правительство планирует увеличить утверждённый на этот год госбюджет в 200 млрд до 400 млрд в следующем году. «Это же в два раза [увеличить]. Как будете это делать? Это вообще реально?» — спросил депутат. И.о. главы кабмина в ответ заявил, что это реально и у него есть план действий. «Я назову вам источники. В первую очередь, все теневые схемы на таможне будут раскрыты. У президента хватит [политической] воли на это. Если на Кумтор хватило [воли], не хватит на таможню, что ли? Президент дал нам такой карт-бланш», — сказал он. Акылбек Жапаров на заседании парламента 13 октября. Скриншот с трансляции Также он пообещал, что кабмин повысит объем таможенных сборов в 2021 году с 50 млрд сомов до 100 млрд сомов. Кроме того, по его словам, кабмин планирует увеличить налоговые сборы со 100 млрд сомов до 150 млрд сомов. Также власти рассчитывают на 20 млрд неналоговых поступлений. «В итоге до конца года планируем получить из этих источников 280 млрд сомов, а в следующем году бюджет будет в объеме 400 млрд сомов», – пообещал Акылбек Жапаров. Он отметил, что такое увеличение необходимо, так как власти страны взяли на себя обязательства, что с 1 января 2023 года размеры зарплат, пенсий и пособий не должны быть ниже прожиточного минимума. По его словам, на сегодня в стране насчитывается 720 тысяч пенсионеров, из которых 48% получают пенсию ниже прожиточного минимума. «Чтобы выполнить это обязательство президент поставил перед нами эти задачи. Если я не смогу их выполнить, то придёт другой и будет реализовывать», — сказал он. Пообещал увеличить бюджет 12 октября президент Садыр Жапаров отправил в отставку состав кабмина во главе с Улугбеком Мариповым. В этот же день комитет парламента единогласно одобрил состав и структуру нового кабмина, которую предложил президент. Президент Жапаров предложил на пост председателя правительства министра экономики и финансов Акылбека Жапарова и сразу же назначил его и.о. главы кабмина. В своих соцсетях президент объяснил назначение Жапарова тем, что они «договорились». «Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году в 400 миллиардов сомов. Если он не сможет это сделать, то я приму меры. Так что не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время», — написал он. Ранее на заседании профильного комитета парламента Акылбек Жапаров дал обещание, что в 2022 году поднимет доходы государства на 40%. «У нас есть источники — 120 миллиардов сомов. Для этого надо искоренить контрабанду и завершить процессы цифровизации и фискализации. Если все это выполнить, планы реализуются. 2022 год мы закроем с 400 миллиардами сомов, 2023-й — с 500 миллиардами, а в 2024 году мы намерены поднять цифру до 600 миллиардов сомов. У нас очень большая доля теневой экономики», — сказал он 12 октября. Самый коррупционный госорган По данным Нацстаткома, кыргызстанцы в первом и втором полугодии 2020 года назвали самым коррумпированным госорганом Государственную таможенную службу. Здание Таможенной службы в Бишкеке Коррупцию в госорганах оценивали от –100 до +100 баллов. Таможня получила самый низкий рейтинг в -15,4 в первом полугодии, и также во втором полугодии прошедшего года -16. Так, таможенная служба не раз была замешана в коррупционных скандалах, один из самых громких был связан с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым (Ысмайыловым) — главным фигурантом расследования OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп». Журналисты доказали, что за время работы в Гостаможне Матраимов построил огромную коррупционную схему, которая приносила миллионы долларов ему и его партнеру Хабибуле Абудакадыру. Один из информатор журналистов рассказал, что помог Абдукадыру отмыть и вывести из Кыргызстана более $700 миллионов. Он же заявил, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу. Кроме этого, в расследовании рассказывалось о том, как жена Матраимова Уулкан (Аманда) Тургунова (Сулайманова) стала инвестором строительного проекта в Дубае совместно с семьёй Абдукадыр. Расследователи также нашли недвижимость Матраимовых, которой они владеют в Кыргызстане и за рубежом. Читать по теме: Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути Депутат предложил главе таможни обратиться за помощью к Райымбеку Матраимову ГКНБ задержал сотрудников таможни «Северная» по подозрению в контрабанде Начальника Юго-западной таможни Айтмаматова отпустили под домашний арест. Он выплатил 74 млн сомов

