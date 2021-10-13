Замглавы МВД России Александр Горовой в интервью российскому изданию «МВД Медиа» рассказал, что в России планируется введение трех режимов пребывания для мигрантов.

краткосрочное пребывание;

долгосрочное пребывание;

постоянное проживание.

Как пояснил Горовой, краткосрочный режим пребывания предоставляется на срок до 90 суток со дня въезда. За это время иностранец, который хочет остаться на длительный срок, должен получить разрешение на долгосрочное пребывание либо выехать из России.

«Он заменит собой разрешение на временное проживание. Режим постоянного проживания действует бессрочно, предполагает получение вида на жительство и открывает возможность приобретения гражданства России», — рассказал замглавы МВД.

Горовой добавил, что нововведения планируют ввести для улучшения правовых режимов временного пребывания и постоянного проживания в России.

Также обязательное условие для получения права на длительное пребывание будет наличие профиля в госинформационной системе и получение единого документа с электронным носителем информации. А для перехода из одного режима в другой будут механизмы въезда без выезда из страны.

«Планируется комплексное реформирование института постоянного проживания. Решение о предоставлении иностранному гражданину статуса постоянно проживающего будет приниматься комиссией субъекта России», — добавил Горовой.

Новые изменения, по словам замглавы МВД, коснутся и трудовых мигрантов. Для этого в России хотят ввести реестр работодателей и заменить все бумажные документы на электронные.

«Для удобства взаимодействия граждан, работодателей и государства будет создан информационный сервис в сфере трудовой миграции – цифровая платформа миграционных процессов и трудовых ресурсов», — сказал он.

Кроме этого в приоритете стоит вопрос создания зарубежной инфраструктуры для доиммиграционной подготовки иностранцев.