Уже экс-председатель кабинета министров Улукбек Марипов 12 октября на своей странице в Фейсбуке записал видеообращение к кыргызстанцам. Ранее президент Садыр Жапаров отправил Марипова и состав кабмина в отставку.

Марипов поблагодарил кыргызстанцев, президента и депутатов «за оказанное доверие». По словам Марипова, на должности главы кабмина он проработал 250 дней.

«В эти дни мы работали в разные дни. Главным принципом моей работы была честность и открытость […] Было разное. Мы служили народу, днем и ночью. Народ даст оценку нашей работе», — сказал он.

12 октября комитет парламента единогласно одобрил состав и структуру нового кабмина, которую предложил президент Садыр Жапаров. На пост Марипова, глава государства предложил министра экономики и финансов Акылбека Жапарова.

13 октября депутаты Жогорку Кенеша должны утвердить новую структуру и состав кабмина.

Новый состав кабмина на заседании парламента 13 октября. Фото: Дастан Бекешев

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