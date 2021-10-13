Издание «АКИпресс» 12 октября сообщило, что партия «Ишеним», которая планирует участвовать в парламентских выборах 28 ноября, представила пятерку своих кандидатов в депутаты.

Так, по данным издания, в первую пятерку вошли:

Азамат Дороев — бывший аким Октябрьского района Бишкека. Эту должность он покинул в ноябре 2020 года. Карьера Дороева началась в 2012 году, с тех пор он проработал на разных должностях в городских структурах Бишкека.

Второй кандидат партии «Ишеним» депутат Бишкекского горкенеша Рысбай Аматов. Он действующий депутат БГК и является лидером фракции «Ишеним».

Аматов также был замглавой фракции «Онүгүү-Прогресс» в прошлом созыве БГК. Для него это уже третий срок депутатства в горкенеше.

В первой пятерке партии также есть и бывший член Конституционного совещания Медербек Алиев. В то время он называл себя независимым юристом, в 2012 году написал колонку в поддержку парламентской системы правления «Парламентская система не есть партийное диктаторство». Когда-то числился в составе партии «Демократ».

Само Конституционное совещание не раз подвергали критике юристы и гражданские активисты. Они не раз заявляли, что совещание не имеет законной силы заседать и писать новую Конституцию.

Еще одна кандидатка от «Ишеним» Жанна Ильина. В мае 2020 года она упоминалась в СМИ как эксперт отдела цифровой трансформации аппарата правительства. Также известно, что в 2018 году ее назначили специалистом политики информационно-коммуникационных технологий и электронных услуг Госкомитета информационных технологийю

Последний кандидат из первой пятерки партии депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Нурбек Сыдыгалиев. В 2015-2016 года Сыдыгалиев работал замглавой МЧС. А пост вице-спикера Жогорку Кенеш он занял только в январе этого года.

В парламент Сыдыгалиев пришёл вместо Алмамбета Шыкмаматова, который тогда сдал депутатский мандат и вышел из «Ата Мекена». Сыдыгалиев также числится общественным деятелем и академиком. Кроме этого, он был в составе скандального Конституционного совещания.

«Ишеним» дебютировала на выборах в Бишкекский горкенеш в июле 2021 года. В соучредителях партии есть близкие сторонники президента Садыра Жапарова.

К примеру, один из учредителей партии Алмасбек Орозбаев в декабре 2020 года был доверенным лицом Садыра Жапарова на выборах президента.