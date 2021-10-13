Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 624 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 63 человек.

Бишкек — 35;

Чуйская область — 16;

Ошская область — 1;

Таласская область — 1;

Иссык-Кульская область — 8;

Джалал-Абадская область — 2.

В Оше, Нарынской и Баткенской областях новых случаев коронавируса не зафиксировано.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 179 492 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 122 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 174 320 пациентов.

По данным штаба, на 13 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 430 пациент. Еще 623 человек лечатся амбулаторно.

Также на 13 октября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 882 тысяч человек, а вторую — более 666 тысяч кыргызстанцев.