Материал был обновлен в 14:20 Что случилось? Боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев на своей странице в Instagram заявил, что больше не будет выступать в соревнованиях под флагом Кыргызстана. «Я все, ухожу. Меня больше ничего не связывает с Кыргызстаном. Мы с семьей будем думать о переезде. Я прекращаю выступать под флагом Кыргызстана», — заключил Физиев. По словам Физиева, он принял такое решение из-за начавшейся травли со стороны муфтията. Спортсмен добавил, что травле подверглась и его семья. «Я и моя семья столкнулась с травлей со стороны муфтията и известных людей в Кыргызстане. Из-за этой травли и лживых видео, непонятных, я и моя семья получаем гневные сообщения, сотни сообщений», — сказал спортсмен. Из-за чего началась травля? Физиев не стал углубляться в детали того из-за чего именно началась травля в отношении него. Однако ранее в сети появилось видео выступления экс-муфтия Кыргызстана Максатбека Токтомушева, где он критикует видео в инстаграме Физиева, который посетил мечеть «Имама Али» в городе Эн-Наджаф. «Не передать эти чувства… Какой великий дух тут, какая великая энергетика. […] Советую каждому быть здесь и испытать эти невероятные чувства», — написал Физиев. По словам экс-муфтия Токтомушева, мечеть священна для мусульман шиитского течения, а в Центральной Азии придерживаются суннитского толка Ислама. «Этот спортсмен – гордость Кыргызстана. По моему, он мог просто выразить свои чувства, но он не должен заблуждаться. Спорт это одно, идеология – другое, а вера – другое», — сказал Токтомушев. Он добавил, что «неправильно делать такие призывы». Экс-муфтий считает, что это может привести к межрелигиозным разногласиям. «Я надеюсь, что наш спортсмен поймет все правильно и перестанет делать такие призывы. Он должен остановиться», — сказал он. Физиев в своем обращении заявил, что никогда не был проповедником и всего лишь показывал свою жизнь в Instagram. Что сказали в муфтияте? В Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК) сообщили журналисту «Клоопа», что слова Физиева «не имеют отношения к муфтияту». «Мы тоже удивляемся, почему он так сказал. Муфтият не занимается угрозами, мы занимаемся обучением, просвещением, объяснением. К нам приходят очень много семей, которым мы объясняем азы и ценности ислама, помогаем сохранить семьи. По Физиеву, муфтият не имеет к этому никакого отношения, не нужно приписывать муфтият к его словам», — сообщили в ДУМК. Чем знаменит Физиев? Рафаэль Физиев известный в Кыргызстане боец смешанных единоборств, который выступает в легком весе в американской спортивной организации UFC. Физиев дебютировал в UFC в 2019 году. Во втором своем бое Физиев одержал победу, а затем победил еще в трех боях в июле, августе и ноябре 2020 года. 7 августа 2021 года Рафаэль Физиев одержал победу над американцем Бобби Грином на турнире UFC 265 в Хьюстоне (США). Эта победа стала для Физиева четвертой подряд. Недавно Физиев впервые вошел в топ-15 бойцов UFC в легком весе, заняв 14 строчку в рейтинге. До прихода в UFC Физиев выступал на профессиональном ринге в Южнокорейской организации ROAD FC.

