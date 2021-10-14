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Экс-вице-премьер-министру Тайырбеку Сарпашеву изменили меру пресечения. Ходатайство об этом в суд внесла Генпрокуратура.

Об этом Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур. Сарпашев будет находиться в СИЗО ГКНБ до окончания следствия.

Сообщается, что экс-чиновник заключил сделку со следствием по делу «Кумтора» и его отпустили под подписку о невыезде. Однако позже у следствия появилась информация о том, что Сарпашев может сбежать из страны.

Кроме того, отмечается, что экс-вице-премьер дал показания, которые позже были опровергнуты. Сведения, предоставленные им в рамках сделки со следствием, якобы не подтвердились.

Тайырбека Сарпашева задержал ГКНБ 18 июня в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции на «Кумторе».

Тогда в Госкомитете сообщили, что Сарпашев совершил «преступные действия в сговоре с высшим политическим руководством страны и представителями Centerra Gold Inc.». Отмечается, что он, занимая ответственные должности в правительстве и в интересах компании Centerra Gold Inc. препятствовал разработке и принятию проекта закона «О ледниках».

Коррупция на Кумторе

11 августа ГКНБ озвучил предварительные итоги расследования по «Кумтору».

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В ГКНБ отметили, что следствие собрало доказательства и «пришло к обоснованным выводам о масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами “Камеко” и Centerra Gold Inc.» при заключении соглашений, различных дополнений и изменений, связанных с работой рудника Кумтор.

В Госкомитете подчеркнули, что условия соглашений «не отвечали коренным интересам народа Кыргызстана».

Из-за первых соглашений по Кумтору заочно к уголовной ответственности привлекли первого беглого президента страны Аскара Акаева и бывшего президента госконцерна «Кыргызалтын» Дастана Сарыгулова.

Кроме того, в розыск объявили: второго беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, его сына Максима Бакиева, бывшего директора Госагентства геологии и недропользования Капара Курманалиева, председатель совета директоров Андрея Елисеева, представителя инвестора Андрея Сазанова.

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Кроме того, по делу Кумтора признаны виновными в коррупции экс-депутаты Талант Узакбаев и Исхак Пирматов. Обоих оштрафовали на 300 тысяч сомов.

Также в СИЗО ГКНБ по этому делу находятся депутаты Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров, экс-премьер министры Джоомарт Оторбаев и Темир Сариев.