Сотрудники ГКНБ задержали по подозрению в злоупотреблении должностным положением мэра Нооката Ж.Н. и депутата местного горкенеша А.Г. Их водворили в ИВС. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства 14 октября. Задержанные мэр Нооката Жоомарт Нурдинов и депутат местного горкенеша. Фото / пресс-служба ГКНБ По данным ГКНБ, ответственные лица мэрии Нооката в период с 2017 года по июнь 2021 года злоупотребляя должностным положением причинили ущерб бюджету в сумме на более 15 млн сомов. По данному факту начато досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением». «В настоящее время в рамках указанного досудебного производства проводятся следственно-оперативные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности виновных лиц и возмещению в бюджет установленного ущерба», — сообщили в пресс-центре ГКНБ. Мэром Нооката с 2017 года является 43-летний Жоомарт Нурдинов.

