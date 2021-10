Лазат Нуркожоева — племянница президента Садыра Жапарова и мисс Кыргызстан 2020 на своей странице в Instagram опровергла информацию о том, что на ее дне рождения выступали российские артисты Miagi и Endshpil. Артистов пригласили организаторы концерта Ka4eli fest, который прошел в Бишкеке 11 октября. Фестиваль должен был пройти 10 октября, однако организаторы перенесли мероприятие из-за погодных условий. Затем на странице Нуркожоевой появились совместные фотографии с артистами. А пользователи соцсетей предположили, что Нуркожоева пригласила Miagi и Endshpil на свой день рождения, и, возможно, концерт перенесли по этой причине. Однако, по словам девушки, она не приглашала ни одного иностранца на свое мероприятие. «Певцы, принимавшие участие в фестивале, остановились в отеле Novotel, где я отпраздновала свой день рождения. Среди них были певцы Miagi и Endshpil. Когда я пошла в фойе, чтобы встретить своих гостей, все собрались и позировали фотографам. Когда я сделала фото и выложила в Instagram, распространилась дезинформация. Здесь фотографировались не только я, но и все молодые люди, которые их знали», — пояснила она. Лазат Нуркожоева отметила свой день рождения с размахом 9 октября. День рождения Нуркожоева отметила в одном из столичных отелей Novotel, куда пригласили ряд блогеров, а издание Supertvkg сделало репортаж с мероприятия девушки. В интервью Supertvkg она рассказала, что в прошлом году встретила свой день рождения на площади, когда Садыра Жапарова освободили из колонии его соратники. Нуркожоева известна не только своим родством с президентом, но и тем, что в декабре прошлого года после смены власти в стране, она стала победительницей конкурса «Мисс Кыргызстан 2020». При этом организаторка конкурса Рыскуль Намазбекова в интервью Sputnik Кыргызстан пояснила, что кастинг на конкурс прошел еще в сентябре 2020 года, то есть до смены власти в стране. В качестве приза за победу на «Мисс Кыргызстан 2020» Нуркожоева получила авто BMW X5. Позже в январе 2021 года из-за победы Нуркожоевой на конкурсе возник спор. Оказалось, что в Кыргызстане есть официальный конкурс красоты «Мисс Кыргызстан», после которого девушки могут выступать на международном состязании «Мисс Мира». Однако конкурс, который выиграла Лаззат Нуркожоева, не имел соответствующей лицензии и поэтому она не могла представлять Кыргызстан на «Мисс Мира». Лазат Нуркожоева дочь Доолотбека Жапарова — брата Садыра Жапарова, она также известна в Кыргызстане в качестве модели.

