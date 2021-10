Коллеги решили сделать из меня «боксерскую грушу»

Депутат Дастан Бекешев в своей Telegram-группе описал заседание парламента, прошедшее 13 октября. Тогда парламентарии утвердили новый состав и структуру кабмина во главе с Акылбеком Жапаровым. Но несколько депутатов и глава ГКНБ на заседании вступили в словесную перепалку с Бекешевым из-за борьбы с коррупцией и фигуры экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова. В итоге один из парламентариев вовсе начал угрожать Бекешеву. «День ничего не предвещал» Бекешев в своём посте отметил, что не ожидал ничего, кроме «сладких речей и назначения [нового состава] кабмина». «Я предложил ГКНБ, Нацбанку, ЦИКу и финразведке взять во внимание, что подкуп голосов может проходить через электронные кошельки. Мало кто слушал и слышал это предложение и поэтому кое кто позже сказал, что я никаких предложений не вносил», — написал он. Позже, по словам депутата, депутаты приступили к рассмотрению нового состава кабмина. Часть состава нового кабмина. Скриншот с трансляции «Через 20 минут мы вспомнили о том, что мы не заслушали доклада будущего председателя Кабинета министров. Дали слово Жапарову второму и он доложился о счастливых перспективах нашей страны», — добавил он. Читать по теме: «Последний шанс занять достойное место в памяти народа». Что пообещал кыргызстанцам Акылбек Жапаров?

По словам Бекешева, после полудня ему дошла очередь «и тут Остапа понесло». «Я вспомнил, как Акылбек Жапаров повлиял на мое будущее. Позже зачем-то вспомнил и Марлен Маматалиев. Маматалиев, конечно же, сочинил, что Жапаров создал специальный отдел в минэкономике под меня», — сказал он. «Не плюй в колодец, из которого пьёшь» На этом заседании Бекешев сказал Акылбеку Жапарову, что поддерживает его кандидатуру на пост главы кабмина и отметил, что у него наряду с умными идеями, есть и безумные. «Безумные идеи, в виде режима ЧС в экономике, монополизации цифровых услуг и фискализации, и передаче [его] непонятным компаниям, я это не могу поддержать», — сказал депутат. После этого Маматалиев сделал замечание Бекешеву относительно его слов в адрес Жапарова. «Дастан, братишка, есть хорошая фраза: не плюй в колодец, из которого пьешь. В 2007 году, когда Акылбек Усенбекович пришел в Министерство [финансов], сам знаешь, какое министерство было. Кроме этого, не хотел эти слова говорить, но заставляешь, Акылбек Усенбекович ради тебя открыл отдел, чтобы ты больше зарабатывал. Когда с «Ар-Намысом» пошел на выборы, Акылбек Усенбекович похлопотал, чтобы ты оказался в начале списка. Конечно, перед выборами многое происходит, но прошу тебя, не забывай о прошлом», — сказал он. Марлен Маматалиев на молодежном форуме партии «Мекеним Кыргызстан». Он баллотировался в парламент в составе этой партии на октябрьских выборах 2020 года. Фото / ИА 24.kg Про перепалку с Ташиевым По словам Бекешева, свою речь он хотел закончить тем, что большая часть молодежи мечтает уехать из страны, а власть своими действиями подталкивает их к этому. «И я привел примеры. После моих слов взял речь Камчыбек Ташиев, который жестко отстаивал свою позицию по борьбе с коррупцией и о походах на той», — отметил он. На заседании спор между Бекешевым и главой ГКНБ возник, когда депутат сказал, что новый кабмин должен подавать хороший пример молодежи, а не плохой. В качестве примера Бекешев привел то, что недавно Ташиев посетил свадьбу сына экс-мэра Оша, где был признавшийся в коррупции экс-таможенник Райымбек Матраимов. В ответ Ташиев сказал то, что он был на одной свадьбе с Матраимовым, не говорит о том, что он с кем-либо дружит. «Если вы нарушите закон [обращается к Бекешеву], вас тоже накажем. У кыргызов ходить на той это принято. Это не значит, что если я туда пойду, я с ними сдружился. Нет, этого не будет. Критиковать надо уметь», — заявил Ташиев. Ташиев добавил, что от Бекешева обычно нет «полезной критики» и посоветовал депутату давать поручения кабмину о том, «как исправить страну». «Признаюсь откровенно, я хотел ответить, но конфронтация ни к чему хорошему не привела бы. Позже я с Ташиевым уладил вопросы», — написал Бекешев после в своей Telegram-группе. Коллеги решили сделать из меня «боксерскую грушу» Бекешев считает, что после перепалки с Ташиевым некоторые депутаты, чтобы «подлизаться» к главе ГКНБ решили сделать из него «боксерскую грушу». «Золотой человек года и создатель партии “Мекеним Кыргызстан” (МК) задался вопросом — кто я такой, чтобы осуждать депутатов? Номер 41 (по данным ЦИК, Атазов на 42) в списке партии МК стал героизировать коррупционера и даже вызвался вызвать меня на бой как чемпион мира по боевым искусствам. Номер 7 в партии МК [Марлен Маматалиев] решил освежить мою память о карьерном росте, а раб Райыма под номером 25 — заговорил о геях и западниках. О чем позже и заговорил номер 41 в партии МК. У кого что болит, тот, о том и говорит. Как “боксерская груша” я хотел ответить, но решил не продолжать полемику. И думаю, что я правильно поступил», — написал он. Защитник Матраимова — Атазов Депутат Шайлообек Атазов в конце июня в Турции получил награду «Золотой человек года» и звание «Депутат года». Фото / Фейсбук Атазова Золотой Человек года, и номер 41 его в списке — это нынешний депутат Шайлообек Атазов. Саму партию «Мекеним Кыргызстан» на парламентских выборах 2020 года связывали с Райымбеком Матраимовым из-за того, что от неё выдвигался его брат Искендер, а также сторонники экс-таможенника. В начале заседания Атазов сказал, что некоторым депутатам надо перестать интриговать. Он заявил, что «надо поставить [во власть] таких менеджеров Матраимова». «И что с ними рядом посидел. Он что преступником стал? А почему не говорите про тех, кто освободил [кримавторитета Азиза] Батукаева», — сказал Атазов. Уже в конце заседания, перед тем как депутаты утвердили новый состав кабмина, Атазов выступил ещё раз. Он снова заговорил про Матраимова и даже начал угрожать Бекешеву. «Митингующие в защиту Жапарова просили для митингf площадь, разрешили в парке Горького. А площадь дали голубым и полураздетым. Нам надо избавиться от тех западных политиков, которые поддерживали их. Если бы тогда была справедливость, то наша экономика не просела бы. Преступники настолько не развились бы. В последние дни мы дошли до того, чтобы кыргызы спрашивали у кого-то разрешение пойти на той. Кто этот Дастан Далабайевич, чтобы назвать кого-то коррупционером. Из-за таких как он и нанятых 5-6 западных журналистов базары “Дордой” и “Кара-Суу” почти разорились. Все предприниматели сбежали. Такие как он ничего не умеют, кроме как говорить и плести интриги. Если он коррупционер, то приведи сюда и докажи. Докажи на суде и потом ты должен говорить. Если бы не было одного обстоятельства, я, как чемпион мира, сам бы поговорил. Мы должны прекратить интриговать. Мы должны начать очищать общество со здешних депутатов и министров», — сказал он. Шайлообек Атазов на заседании парламента 13 октября. Скриншот с трансляции *Мы не нашли логической связи между полураздетыми людьми, западными политиками и проседанием экономики. Также непонятна логика разорения рынков из-за 5-6 журналистов. Однако, Атазов видимо забыл, что экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов на суде сам признался в коррупции и выплатил 2 млрд сомов в бюджет. Суд также приговорил его к штрафу за коррупцию в 260 тысяч сомов. Матраимова в министры «Раб Райыма под номером 25» — это депутат Бактыбек Райымкулов. На заседании он обратился к Ташиеву с просьбой поставить в кабмин Матраимова. Также он сказал главе ГКНБ, что нужно научится защищать интересы государства и принять меры в отношении шпионов, которые несут угрозу. Бактыбек Райымкулов на заседании парламента 13 октября. Скриншот с трансляции «Они являются большой угрозой. Соответствующий закон есть, надо ужесточить его. Они поддерживают голубых, полуголых, очерняют наших лучших джигитов, как Райымбек Матраимов. Пришло время включить в команду лучших. Я прошу вас [Камчыбек Ташиев] об этом», — заявил депутат. Бактыбек Райымкулов не в первый раз использует гомофобную риторику в парламенте, когда сталкивается с острыми вопросами. 4 марта 2021 года в день обсуждения законопроекта об НКО Райымкулов вступил в перепалку в Дастаном Бекешевым, который критиковал депутатов, вышедших на митинги в поддержку Матраимова. «Поддерживаешь голубых!» – крикнул Райымкулов Бекешеву в ходе конфликта. В момент, когда Райымкулов отходил от Бекешева, тот назвал его пидорасом, в ответ Райымкулов крикнул ему «долбоеб». После Бекешева на заседании выступил депутат Таабалды Тиллаев, также принимавший участие в митинге сторонников Матраимова. «Каждый сам решает, кого поддерживать и на какие митинги ходить. Я бы попросил коллег не задевать друг друга. Есть же и коллеги, которые поддерживают геев», – сказал Тиллаев, использовав гомофобию в качестве единственного аргумента против вопросов Бекешева. Поверил нашему президенту и захлопал Бекешев в своём посте написал, что после того как депутаты утвердили новый состав кабмина, в парламент пришёл президент Садыр Жапаров. «Со своего айпада наш президент без всякой запинки зачитал свою речь о борьбе с подкупом голосов и административным ресурсом на парламентских выборах. И черт побери, я честно поверил нашему президенту и захлопал (как мне послышалось) громче всех. Президент говорил искренне и я готов ему помочь в борьбе с подкупом голосов. Но как же быть с олигархом, который угрожал мне, и который пройдет в парламент 7 созыва с помощью своих грязных денег?» — написал Бекешев.

