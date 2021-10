Алмаз Мамбетов Мэр города Ош Алмаз Мамбетов 13 октября встретился с журналистами и активистами. На встрече он заявил, что был получил кресло мэра, чтобы провести честные выборы. Наблюдатели регулярно фиксируют в Оше применение админресурса в период агитации, а местные-чиновники борцы во время выборов нападают на журналистов, мешая им фиксировать нарушения. «Ходят слухи, что “мэр пришел, чтобы провести выборы”. Да, я пришел провести выборы! Пришел провести прозрачные выборы. Меня не отправляли, чтобы я хлопотал за определенную партию, отправили, чтобы провел честные выборы. Есть прямой приказ президента “провести прозрачные выборы”. И я его исполню», — сказал он. Также глава города предупредил муниципальных служащих и руководителей муниципальных служб не вмешиваться в выборы. «Мне снова поступает информация, скоро примем меры. Только сейчас проинформировали о том, что собрали 50-100 человек под предлогом празднования “дня пожилых людей, дня учителя” и организовывают чай. Я знаю, кто организовал. Сейчас и по отношению к ним предпримем меры», — заверил Мамбетов. Такое же общение Мамбетов давал в начале октября. Он напомнил, что «беспорядки, скандалы и перевороты» происходили именно из-за последствий на выборах, также он отметил, что «нужно сломать эту систему». Кто такой Алмаз Мамбетов У Мамбетова есть опыт мэрства — ранее он был мэром Балыкчы и был известен благодаря скандалам. Так, когда мэрию критиковали за вырубку деревьев в городе ради строительства дороги, Мамбетов вступил в перепалку с пользователями сети в Фейсбуке и написал «псина лает, караван идет». Через несколько часов комментарии Мамбетова исчезли, а позже мэрия Балыкчы заявила, что аккаунт мэра в фэйсбуке «взломали третьи лица». Также на должности он запомнился своим богатым матерным лексиконом: в сеть попала запись телефонного разговора Мамбетова и его предшественника Сатыбека Шамудинова. Читать по теме: «Алмаз, ты, чтоб убить меня, не дорос еще»: Диалог бывшего и действующего мэров Балыкчы После он возглавил Государственную регистрационную службу. Мамбетов проработал в должности менее одного года. Его уволили на фоне скандала с продажей и незаконной выдачей кыргызских паспортов, разгоревшегося в 2019 году после публикации совместного журналистского расследования радио «Азаттык», «Клоопа» и OCCRP о незаконном выводе более $700 млн из Кыргызстана. После октябрьских событий, который привёл к смене власти в стране, он возглавил Управление делами президента. А в конце августа он был избран мэром Оша.

