Адвокат и кандидат в депутаты парламента Нурбек Токтакунов на своей странице в фейсбуке заявил, что выяснил кто прослушивал его телефон. Ранее он заявил, что кто-то вошёл в его телеграм-аккаунт с помощью телефона Xiaomi. По его словам, незаконной прослушкой занималась Служба спецсвязи при министерстве цифрового развития. «Это выяснилось в результате нехитрого и короткого расследования. Вначале в настройках телеграм я обнаружил постороннее устройство Xiaomi Redmi 7A. Я сделал скрин экрана с записью этого вероломного вторжения в мою частную жизнь. Потом я опубликовал скрин своего экрана в ФБ [фейсбук] и добрые люди прислали мне информацию о том, что мой телефон прослушивался с устройства, подключенное к интернету Мегалайна и физически расположенного по ул. Разакова 55. Устройство принадлежит некоему Александру Юну», — заявил Токтакунов. скрин экрана телефона Нурбека Токтакунова. По его словам, отправившись по указанному адресу, он выяснил, что там находится служба спецсвязи, а самое здание принадлежит Управделами президента. фото: Нурбек Токтакунов. «Как видите, опричники даже не заморачиваются, чтобы как-то шифроваться и действуют в наглую. На сайте спецслужбы связи указано, что целью деятельности Госпредприятия “Службы специальной связи” является обеспечение функционирования службы специальной связи в интересах обороны и государственной безопасности Кыргызской Республики, сохранения государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны», — отметил Токтакунов. Адвокат добавил, что направил в ГКНБ и Генпрокуратуру «сообщение о преступном вторжении в сферу частной жизни». Прослушки и взломы Это не первый случай когда активисты и политики в Кыргызстане сталкиваются с прослушкой и взломом аккаунтов своих социальных сетей. Ранее юристка Сания Токтогазиева на своей странице в фейсбук сообщила о взломе телеграм-аккаунтов лидерки партии «Реформа» Клары Сооронкуловой и правозащитницы Риты Карасартовой. По словам Токтогазиевой, кроме них взломали также ее собственный аккаунт, а также аккаунт адвоката Замира Жоошева. Один из самых громких случаев с прослушкой произошел в августе этого года. О том, что МВД занималось прослушкой более 100 человек, в числе которых активисты и политики, стало известно 31 августа от лидерки партии «Реформа» Клары Сооронкуловой. Она рассказала, что следственный судья Первомайского райсуда столицы Чынгыз Бердимуратов 6 января 2021 году вынес постановление «санкционирующее прослушивание телефонных разговоров около 100 человек». «Основанием для судебного акта стало постановление начальника следственной службы МВД А. Жумабаева, в котором он просил суд разрешить прослушивание и утверждал, что в отношении упоминаемых лиц осуществляется досудебное производство по событиям 5 октября 2020 года, в частности штурм и захват “Белого дома”», — рассказала она. Действия правоохранителей вызвали общественный резонанс. Позже в самом суде ответили, что решение следственного судьи Чынгыза Бердимуратова о прослушивании телефонных разговоров было законным. «При рассмотрении данного ходатайства присутствовали руководитель межведомственной следственной группы и прокурор из Генпрокуратуры, при этом каких-либо процессуальных нарушений со стороны суда не было […] Следственный судья в рамках своих полномочий разрешил ходатайство», — говорилось в сообщении Первомайского райсуда. В числе «прослушиваемых»: парламентарии Дастан Бекешев и Каныбек Иманалиев, лидер партии «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков, оппозиционер Равшан Джеенбеков, бывшие кандидаты в президенты Курсан Асанов и Абдиль Сегизбаев и другие. Из активистов прослушивали Тилекмата Куренова, Улана Усойуна, Урмата Джаныбаева, Нурсултана Акылбекова и других. Также прослушивали правозащитников Ондуруша Токтонасырова и Риту Карасартову и других. В самом МВД позже признали, что действительно вели прослушку активистов и политических деятелей. При этом МВД отметили, что прослушивали активистов и политиков лишь с 6 января по 10 февраля 2021 года. Это происходило в рамках досудебного производства по массовым беспорядкам произошедшим в октябре 2020 года. Кто такой Токтакунов? Юрист Нурбек Токтакунов известен своей активной гражданской позицией и тем, что защищает политиков. Он постоянно критикует власти, особенно если речь идет о нарушении прав человека или законных процедур. В том числе, он не раз критиковал президента Садыра Жапарова после того как последний занял должности и.о. президента и премьер-министра. Токтакунов не раз говорил, что Жапаров занял должность и.о. президента и премьер-министра будучи судимым за взятие в заложники человека. Токтакунов провел мини-расследование, чтобы получить постановления судов, которые оправдывали Жапарова. Кроме этого, Токтакунов был в числе активистов, которые высказывались против Конституционной реформы и референдума по форме правления. В начале февраля Токтакунова остановили сотрудники патрульной службы милиции за то, что он якобы управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и задержали на несколько часов. В милиции тогда сообщили, что на него была такая ориентировка. Экспертиза показала, что Токтакунов был трезв. Позже юрист отправил запрос в ГУВД о том, чтобы узнать, кто дал такую ориентировку. В ГУВД сообщили, что ориентировку на задержание Токтакунова дал некий подполковник милиции Н. Жураев. Сам Токтакунов сообщил, что намерен выяснить, кто такой подполковник милиции Н.Жураев, давший ошибочную ориентировку. В самом ГУВД тогда заявили, что по этому факту проводится служебное расследование. В сентябре Токтакунов рассказал, что он обратился в Министерство экономики и финансов, чтобы ему дали информацию о том, где сейчас деньги от «кустуризации». В ведомстве юристы сообщили, что средства вообще не поступали в республиканский бюджет и так и остаются на депозитных счетах правоохранительных органов. На слова юриста отреагировал ГКНБ. В своем заявлении в спецслужбе сообщили, что Токтакунов всего лишь «преследует цель личного пиара, путем распространения ложной информации». Затем Токтакунов сделал ещё одно обращение, в котором опровергает заявление Госкомитета национальной безопасности, что полученные деньги от «кустуризации» идут в госбюджет.

