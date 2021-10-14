Бывший заместитель председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция) Эмил Жамгырчиев будет баллотироваться на парламентских выборах от партии «Альянс». В настоящее время Жамгырчиева подозревают в «получении взятки в особо крупном размере».

«Иду на выборы вместе с партией “Альянс”, чтобы внести свой вклад в развитие страны. Моя основная цель забота о будущем кыргызского спорта и защита интересов тренеров», — написал Жамгырчиев на своей фейсбук странице.

На фейсбуке Жамгырчиев указал себя в качестве президента общественного объединения «Федерации Кыргыз Күрөш Кыргызстана по Чуйской области и Бишкеку». Однако, по данным Минюста, организацию возглавляет Куваныч Эсаналиев.

Партия «Альянс» провела съезд 12 октября и утвердила список кандидатов. Политическое объединение возглавили Мирлан Жээнчороев и Жанар Акаев.

Эмил Жамыргчиев и «утиное мясо»

В 2018-2020 годы Жамгырчиев занимал должность заместителя руководителя Финансовой полиции.

В 2019 году предприниматель Эмир Эмилканов рассказал, что Жамгырчиев и заместитель бывшего руководителя аппарата правительства Бактыбек Калмуратов вымогали у него $50 тысяч. В 2018 году Эмилканов пытался завести из Китая в Кыргызстан 80 тонн утиного мяса.

«Я не знал, что завозить утиное в Кыргызстан запрещено. После того, как груз заехал в Кыргызстан, ребята из таможенной службы и Финансовой полиции задержали его и стали говорить, что это контрабанда», — сказал Эмилканов.

По этой причине на Эмилканова было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда».

По словам предпринимателя, он сначала обратился к Калмуратову. Калмуратов взял деньги в размере $50 тысяч сомов, пообещав решить вопрос через Жамгырчиева. По словам Эмилканова, когда он передал деньги Калмуратову, тот позвонил Жамгырчиеву и сказал, что деньги готовы. Позже Жамгырчиев лично приехал и забрал деньги.

Несмотря на дачу взятки, Эмилканов был признан виновным в контрабанде и приговорен к пяти годам условно с конфискацией имущества.

Позже предприниматель попытался вывезти контрабандного утиного мяса при помощи следователя Замира Оморбекова. Но во время отгрузки мяса из склада Эмилканов был задержан сотрудниками ГКНБ.

«Нас вызвали на допрос. Позвонил Калмуратову, он сказал, чтобы я не озвучивал их фамилию [его и Жамгырчиева], и что они сами вывезут [груз] […] Судебное производство шло три месяца, затем снова отправили на повторное расследование. Я написал на них [на Калмуратова и Жамгырчиева] заявление», — сказал Эмилканов.

После этого Калмуратов был освобожден от должности. А Жамгырчиев сообщил, что вся эта информация не соответствует действительности.

После смены власти в октябре 2020 года Калмуратов и Жамгырчиев были задержаны ГКНБ по подозрению во «взяточничестве в особо крупном размере». В феврале этого года Жамгырчиев был освобожден под домашний арест — сообщали, что он выплатил государству 20 миллионов сомов ущерба. Однако сейчас Жамгырчиев это отрицает.

«С обвинением я не согласен. Суд определит, имеется ли в том деле моя вина. Я не оплачивал 20 млн сомов: по фабуле дела известно, что по данному уголовному делу государству не был причинен ущерб. Соответственно, о возмещении и речи нет», — говорит он.



Суд выпустил и Калмуратова под домашний арест. На судебном заседании Эмир Эмилканов сказал, что подозреваемые выплатили ущерб в размере 27 млн сомов и у него нет претензий к ним. Судебные заседания по этому делу до сих пор продолжаются.

Расследование, связанное с Матраимовым

Во время своего пребывания в должности Жамгырчиеву приходилось отвечать на вопросы по поводу расследования, в котором говорится о незаконном выводе $700 млн. Тогда он подтвердил, что осенью 2019 года бизнесмен Айеркен Саймаити контрабандой вывез из страны 932 миллиона 736 тысяч долларов, но заявил, что эти средства не из бюджета.

В вышеуказанном расследовании экс-таможенник Райымбек матраимов был главным фигурантом. Самый мощный инструмент в руках Матраимовых — благотворительная деятельность семьи — Фонд «Исмаил ата», названный в честь покойного отца Исмаила (Исмаила).

Ранее радио «Азаттык», OCCRP и «Клооп» в своих расследованиях поднимали вопрос об источниках финансирования фонда. В период с 2014-2019 годы банковские переводы и другие документы показали, что половина средств фонда поступила из Кыргызстана в результате масштабного отмывания денег.

Саймаити — бизнесмен из Китая, был информатором журналистов. Он сообщил журналистам, что отмывал деньги, принадлежащие семье Хабибуллы Абдукадыра, известного человека в Центральной Азии. По его словам, за пять лет из Кыргызстана было выведено около $700 млн с помощью «теневых курьеров» и денежных переводов через банки.

Он сообщил журналистам, что в операции также участвовал бывший заместитель начальника таможни Райымбек Матраимов. Саймаити сообщил, что Матраимов поддерживает коррупцию на таможне, которая прикрывает теневой бизнес Абдукадыра.

В одном из расследований говорится, что в фонд поступило $2,4 млн, $199 тысяч из них перевела супруга Саймайити Бумаилиаму Вуфули через свой банковский счет.

Тогда Жамгырчиев сказал, что один турецкий гражданин перевел деньги через счет Вифули, в качестве помощи.