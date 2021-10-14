На открытии гидроэлектростанции Жапаров сказал, что уверен в том, что принятие новых тарифов на электроэнергию и устранение бюрократии в энергосистеме страны помогут развитию «зеленой энергетики».

В пресс-службе главы страны отметили, что Сокулукскую ГЭС-2 удалось запустить частными предпринимателями без участия государства и привлечения доноров. Президент также призвал инвесторов вкладывать деньги в развитие энергосектора страны.

«Выработка электроэнергии Сокулукской ГЭС-2 позволит увеличить генерацию в Чуйской области, снизить потери в сетях, что повысит надежность и стабильность электроснабжения потребителей», — пояснили в администрации Жапарова.

Впервые Сокулукскую ГЭС-2 запустили в 1960 году, но после развала СССР станцию законсервировали. В 2007 году стало известно, что все техническое оборудование ГЭС разобрано и разрушено, поэтому для ее запуска потребовалась полная реконструкция.