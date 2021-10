Больше ста человек обратились в больницу Сузакского района Джалал-абадской области с отравлением. Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Шеркул Турганбаев. По словам Турганбаева, пострадавшие — жители села Бек-Абад, которые ранее были на тое. «10 октября один из жителей села справил той внуку, на мероприятие пришли более 100 человек. Им было подана конина, скот зарезали 9 октября. Начиная с 11 октября жители начали обращаться к медикам», — сказал он. Инцидент был зарегистрирован в Сузакском РОВД в ЕРПП по статье «Отравление», на данный момент проводятся следственные мероприятия. По информации издания «Turmush», 16 человек из обратившихся за медицинской помощью были госпитализированы в районную больницу. Остальные пациенты получают амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Похожая ситуация произошла 3 марта текущего года. Тогда, жительница села Кара-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области, сестра бывшего депутата Алмазбека Эргешова Бурулкан Эргешова, организовала мероприятие к 23 февраля и 8 марта. В результате шесть человек отравились и попали в реанимацию. 4 марта все шестеро пациентов скончались. Один из гостей сообщил, что их пригласила на обед кандидатка в депутаты местного кенеша. Эргешова подтвердила, что выдвинула свою кандидатуру в местный кенеш, но сказала, что «чай» не имеет никакого отношения к выборам. УВД Джалал-Абадской области возбудило уголовное дело в отношении Бурулкан Эргешовой по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Убийство по неосторожности». Позже следствие было завершено, а дело направлено в Аксыйский районный суд.

