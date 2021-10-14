В сентябре 2018 года в Туркменистане отметили важное индустриальное достижение страны – запуск нового государственного завода по производству карбамида в городе Гарабогаз на побережье Каспийского моря. СМИ писали что на торжественное открытие приехали даже зарубежные дипломаты из Ашхабада.

Завод «Гарабогазкарбамид», на строительство которого Японский банк международного сотрудничества (JBIC) выдал кредит в 1,16 миллиарда долларов, значительно увеличил возможности Туркменистана в производстве минерального удобрения карбамида – одного из ключевых экспортных продуктов страны.

Новое расследование OCCRP и партнеров, Turkmen.News и Gundogar.org, раскрывает, что среди главных экспортеров производимого на заводе карбамида была сомнительная шотландская компания, у которой нет даже сайта.

Более того, хотя акционеры и конечные бенефициары фирмы несколько раз менялись, на самом деле предприятие тайно контролировал Хаджимурат Реджепов, племянник президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Расследование основывается на «Архиве Пандоры» – утечке миллионов документов офшорных провайдеров корпоративных услуг, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) поделился с партнерами.

Хаджимурат – не единственный Реджепов, в документах утечки. По всей видимости, его младший брат Шамурат пользовался похожей схемой и играл аналогичную роль в британской компании, называющей себя ведущим экспортером нефтепродуктов крупного туркменского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Хаджимурат Реджепов (слева) фотографируется со своим братом Шамуратом.



Фото: Хаджимурат Реджепов/Instagram

Утекшие документы содержат интересную информацию о бенефициарах компаний: их акционерами были офшорные «номиналы», которых использовали для сокрытия реальных владельцев. С тех пор, как Великобритания стала требовать раскрывать информацию о «лицах со значительным контролем» в предприятии, в декларациях появились несколько малоизвестных граждан Туркменистана. Те из них, с кем журналистам OCCRP удалось связаться, отказались дать комментарий.