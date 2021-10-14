Первомайский райсуд Бишкека избрал меру пресечения в отношении бизнесмена Эркинбека Салымбекова. По данным пресс-службы суда, Салымбекова водворили в СИЗО ГКНБ до 6 декабря 2021 года.

В ГКНБ по прежнему не дают комментариев.

Эркинбек Салымбеков. Фото: kaktus.media



По данным kaktus.media, его задержали ещё 12 октября и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Но информагентство AKIpress пишет, что задержание было 13 октября.

«По предварительным данным, ему предъявили обвинение по незаконным схемам на таможне. В чем именно подозревают Эркинбека Салымбекова, не уточняется», — пишет ИА 24.kg.

В ГКНБ отказались комментировать информацию о задержании Эркинбека Салымбекова.

При этом, отец Эркинбека Салымбекова, Мамытбай сообщил журналистам, что ничего не знает о задержании своего сына.

«Не знаю. Никакой информацией не владею. Сегодня я разговаривал с ним», — сказал он в интервью vesti.kg.

Семье Салымбековых принадлежит рынок «Дордой» и ряд других крупных бизнесов в различных отраслях по всей стране. Главным лицом этой семьи является Аскар Салымбеков. Он основатель и лидер партии «Эмгек».

Аскар Салымбеков. Фото: КНИА «Кабар»



Эркинбек Салымбеков же по данным минюста, является учредителем и руководителем ряда компаний, включая «ОсОО Дордой Моторс».

«Известно, что он занимается общественной деятельностью и активно участвовал в жизни партии “Эмгек”», — пишет kaktus.media.

«Эмгек» же летом 2021 года прошла в Бишкекский горкенеш. Она получила наибольшее количество мандатов в горкенеше — 11.