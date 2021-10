14 октября Бишкекский городской суд рассматривал апелляционную жалобу защиты экс-замглавы МВД Курсана Асанова. У дверей суда собрался митинг сторонников известного милиционера. Фото: 24.kg Однако суд не удовлетворил апелляцию и оставил Асанова под стражей в СИЗО-50. «Уголовные дела в отношении Курсана Асанова не имеют никакой доказательной базы. Руководство МВД пытается что-то найти и скомпрометировать, но у них этого не выйдет», — сообщили его адвокаты 24.kg. В чем обвиняют Асанова? 13 сентября в соцсетях распространилась запись якобы разговора экс-замглавы МВД Курсана Асанова с человеком, голос которого похож на голос бывшего члена совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к видео было написано, что Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти. 14 сентября сотрудники милиции задержали экс-замглавы МВД Курсана Асанова по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти. При этом МВД не провело экспертизу записи, чтобы доказать что на ней Асанов. Это стало известно после того, как защита политика провела экспертизу, которая доказала, что голос на записи ему не принадлежит. МВД на следующий день заявило, что такие результаты являются «заключением специалиста» и «не могут быть признаны в качестве вещественного доказательства по уголовному делу». Тем не менее, ведомство в рамках досудебного производства решает вопрос о назначении лингвистической и фоноскопической экспертиз, «проведение которых будут поручены в соответствующие государственные экспертные службы с сравнительными материалами». В Кыргызстане и ранее использовали аудиозаписи с якобы голосами политиков для их задержания. Особенно часто этот метод использовался при Алмазбеке Атамбаева — тогда по делу о захвате власти проходиди десятки человек, которых осудили на срок от пяти до 20 лет. Только в 2021 году уже опальный экс-глава государства сам проходит по этому делу. Любимый метод Атамбаева. Как и кого в Кыргызстане задерживали из-за «записей с разговором политиков о захвате власти» Курсан Асанов — экс-замминистра внутренних дел, долгое время бессменный, в отличие от министров. Тот самый, кто уговорил Алмазбека Атамбаева сдаться во время штурма резиденции. Тот самый, против которого после этого возбудили уголовное дело. Он работал в МВД с 1991 года (начал с бойца ОМОН) до 2019 года (был замминистра МВД порядка восьми лет, пока сменялись один за другим главы ведомства).

