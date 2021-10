Нападение В ночь с 17 на 18 августа в кафе «Достор» в Джалал-Абаде посетитель отказался платить, заявив, что он родственник главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Официанта избили и заставили просить прощения у посетителя, который называл себя братом главы ГКНБ. Он в ответ на извинения ударил официанта. Опровержение Когда избиение вызвало резонанс, ГКНБ поспешил опровергнуть информацию о родстве нападавшего, которым оказался Нургазы Мамасадыков, с Камчыбеком Ташиевым. Ведомство потребовало не прикрываться родством с Ташиевым и уверило, что сам глава ГКНБ требует всестороннего содействия местной милиции в поимке мужчин, избивших официанта. Извинение Вскоре в сети появилось видео, на котором Нургазы Мамасадыков говорит, что в кафе произошло недоразумение. Судя по его словам, недоразумение — это не нападение на официанта, а только то, что он называл себя братом Ташиева. «Видео, в котором говорится, что я родственник Ташиева Камчыбека Кыдыршаевича — не соответствует действительности. Я это подтверждаю, у меня с этим человеком никакого родства», — сказал Мамасадыков. Общие фото и партия Журналисты Temirov LIVE нашли связь между Нургазы Мамасадыковым и Камчыбеком Ташиевым. У Мамасадыкова и Ташиева есть общие фото и он дружен с окружением главы ГКНБ. Кроме того на выборах в парламент 2020 года Мамасадыков был доверенным лицом партии «Мекенчил», председателем которой был Ташиев. Мамасадыков и Ташиев, фото: Temirov LIVE А что милиция? Потерпевший написал заявление в милицию. Дело зарегистрировали по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Однако спустя время выяснилось, что дело переквалифицировали. А все видео с камер наружного наблюдения кафе, где видно избиение официанта, милиционеры удалили. Кроме этого, джалалабадцы сообщили, что пострадавший официант был вынужден уехать из города, так как ему поступали угрозы от нападавших. Он опасается, что дело закроют.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!