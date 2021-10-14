Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 627 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 91 человека.

  • Бишкек — 57;
  • Ош — 3;
  • Чуйская область — 17;
  • Ошская область — 1;
  • Таласская область — 1;
  • Нарынская область — 1;
  • Иссык-Кульская область — 9;
  • Джалал-Абадская область — 2.

В Баткенской области новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 179 583 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 87 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 174 407 человек.

По данным штаба, на 14 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 455 пациентов. Еще 596 человек лечатся амбулаторно.

Также на 14 октября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 888 тысяч человек, а вторую — более 672 тысяч кыргызстанцев.

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