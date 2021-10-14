Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 627 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 91 человека.
- Бишкек — 57;
- Ош — 3;
- Чуйская область — 17;
- Ошская область — 1;
- Таласская область — 1;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 9;
- Джалал-Абадская область — 2.
В Баткенской области новых случаев COVID-19 не зафиксировано.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 179 583 случая заражения коронавирусом.
Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 87 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 174 407 человек.
По данным штаба, на 14 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 455 пациентов. Еще 596 человек лечатся амбулаторно.
Также на 14 октября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 888 тысяч человек, а вторую — более 672 тысяч кыргызстанцев.