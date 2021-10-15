Новоизбранный глава кабмина Акылбек Жапаров рассказал некоторые подробности первого раунда переговоров между Кыргызстаном и канадской компанией Centerra Gold Inc.
Переговоры прошли в Женеве с 28 по 30 сентября. Власти Кыргызстана заявили, что довольны ими, а канадская компания до сих пор не делала никаких заявлений по этому поводу.
Они готовы уйти, но просят отказаться от доли
По словам Жапарова, на переговорах представители Centerra заявили, что готовы оставить рудник Кыргызстану, если Кыргызстан откажется от своих акций в канадской компании. Всего Кыргызстан через госкомпанию Кыргызалтын, которая полностью принадлежит ФУГИ, владеет более 26% акций Centerra — это почти $600 млн. Акции канадской компании торгуются на фондовых биржах в Торонто и Нью-Йорке.
«Сегодня мы сами разрабатываем месторождение и впредь будем делать это сами. На переговорах с Centerra мы подписали бумаги о том, что не будем разглашать их результаты. Переговоры могут продолжиться. Инициатором переговоров стал Скотт Перри [исполнительный директор Centerra]. Они сообщили о принципиальном решении покинуть Кумтор, но просят взамен отдать наши 26% [в Centerra]. Но мы сказали, что так не получится, у нас накопилось много претензий. Стороны высказали свои претензии, но, главное, мы выслушали друг друга. Мы обменялись не только требованиями, но и обсудили механизмы решения вопроса. Посмотрим, какими будут следующие шаги», — рассказал Жапаров в интервью «Азаттыку» 12 октября.
«Азаттыку» в пресс-службе Centerra заявили что не будут комментировать заявление Акылбека Жапарова.
Переговоры в Женеве
На переговорах в Женеве кыргызскую делегацию возглавляли министр экономики и финансов Акылбек Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Делегацию Centerra же возглавлял президент и исполнительный директор канадской компании Скотт Перри.
Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев после переговоров сообщил, что с такой инициативой выступил глава Centerra.
По его словам, Перри предложил провести переговоры на нейтральной территории «для рассмотрения всех возможных путей по разрешению сложившейся ситуации, в том числе сценария, в результате которого Кыргызская Республика станет прямым собственником “Кумтор Голд Компани”».
Позже насчёт переговоров высказался и сам президент Жапаров. Он заявил, что Кыргызстан выигрывает в международном арбитражном суде по руднику Кумтор.
«Есть также те, которые говорят: “Что будет, если мы проиграем в международном арбитражном суде?” Мы не проиграем, мы выигрываем. Хорошо, допустим нас победили под влиянием мировой мафии. Что тогда будет? Они перенесут к себе Кумтор? Земля наша, горы наши, богатство наше и, наконец, люди наши, верно?» — написал он на своей странице в Facebook.
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Как власти Кыргызстана спорят с Centerra из-за токсичных отходов
Суды с Centerra
Скандал вокруг рудника продолжается уже несколько месяцев. В начале мая этого года Октябрьский райсуд Бишкека постановил взыскать с «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Суд признал компанию виновной в незаконном складировании отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор.
Затем, 12 мая, госкомиссия по изучению деятельности КГК, которую возглавлял как раз сам Акылбек Жапаров, подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд. В итоге власти страны ввели внешнее управление на руднике.
В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.
Канадская компания хочет добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в «Кумтор Голд Компани» и преследовать ее по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.
Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».
Так, в своём отчёте за второй квартал этого года, компания оценила ущерб от перехода месторождения под управление Кыргызстана в $926,4 млн.
Уже 8 июля канадская компания объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.
Centerra Gold Inc. возложила на кыргызское правительство и «Кыргызалтын» ответственность за все убытки и ущерб, которые претерпела из-за «скоординированного захвата золотого рудника и нарушения давних инвестиционных соглашений».
1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства. Рассмотрение иска суд отложил на неопределённый срок.
В «Кумторе» же считают, что действия Centerra направлены на то, чтобы «любым способом остановить деятельность рудника» и «обвинить Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом».
13 октября на заседании парламента Акылбек Жапаров вовсе назвал споры с Centerra — «борьбой против экономического неоколониализма».
«Я благодарен за Кумтор, который случился в моей политической судьбе. Потому что Кумтор — это единственное энергичное и полностью суверенное действие Кыргызстана за всю его новейшую историю […] Кумтор в каком-то смысле экзамен на зрелость, который сейчас сдаёт Кыргызстан. [Это] борьба за то, чтобы жить своим умом и самому распоряжаться своими богатствами, недрами и воздухом. Тест для народа на выживаемость и способность консолидироваться, а для элиты на дееспособность и право управлять», — сказал он.
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