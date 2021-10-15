Новоизбранный глава кабмина Акылбек Жапаров рассказал некоторые подробности первого раунда переговоров между Кыргызстаном и канадской компанией Centerra Gold Inc.

Переговоры прошли в Женеве с 28 по 30 сентября. Власти Кыргызстана заявили, что довольны ими, а канадская компания до сих пор не делала никаких заявлений по этому поводу.

Они готовы уйти, но просят отказаться от доли

Акылбек Жапаров даёт присягу, как глава кабмина. Фото / пресс-служба президента

По словам Жапарова, на переговорах представители Centerra заявили, что готовы оставить рудник Кыргызстану, если Кыргызстан откажется от своих акций в канадской компании. Всего Кыргызстан через госкомпанию Кыргызалтын, которая полностью принадлежит ФУГИ, владеет более 26% акций Centerra — это почти $600 млн. Акции канадской компании торгуются на фондовых биржах в Торонто и Нью-Йорке.

«Сегодня мы сами разрабатываем месторождение и впредь будем делать это сами. На переговорах с Centerra мы подписали бумаги о том, что не будем разглашать их результаты. Переговоры могут продолжиться. Инициатором переговоров стал Скотт Перри [исполнительный директор Centerra]. Они сообщили о принципиальном решении покинуть Кумтор, но просят взамен отдать наши 26% [в Centerra]. Но мы сказали, что так не получится, у нас накопилось много претензий. Стороны высказали свои претензии, но, главное, мы выслушали друг друга. Мы обменялись не только требованиями, но и обсудили механизмы решения вопроса. Посмотрим, какими будут следующие шаги», — рассказал Жапаров в интервью «Азаттыку» 12 октября.

«Азаттыку» в пресс-службе Centerra заявили что не будут комментировать заявление Акылбека Жапарова.

Переговоры в Женеве

На переговорах в Женеве кыргызскую делегацию возглавляли министр экономики и финансов Акылбек Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Делегацию Centerra же возглавлял президент и исполнительный директор канадской компании Скотт Перри.

Участники первого раунда переговоров между Centerra и Кыргызстаном: Скотт Перри, Камчыбек Ташиев, Акылбек Жапаров, Курманкул Зулушев и Тенгиз Болтурук. В переговорах также участвовали юристы с обеих сторон.

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев после переговоров сообщил, что с такой инициативой выступил глава Centerra.

По его словам, Перри предложил провести переговоры на нейтральной территории «для рассмотрения всех возможных путей по разрешению сложившейся ситуации, в том числе сценария, в результате которого Кыргызская Республика станет прямым собственником “Кумтор Голд Компани”».

Позже насчёт переговоров высказался и сам президент Жапаров. Он заявил, что Кыргызстан выигрывает в международном арбитражном суде по руднику Кумтор.

«Есть также те, которые говорят: “Что будет, если мы проиграем в международном арбитражном суде?” Мы не проиграем, мы выигрываем. Хорошо, допустим нас победили под влиянием мировой мафии. Что тогда будет? Они перенесут к себе Кумтор? Земля наша, горы наши, богатство наше и, наконец, люди наши, верно?» — написал он на своей странице в Facebook.

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Как власти Кыргызстана спорят с Centerra из-за токсичных отходов

Суды с Centerra

Скандал вокруг рудника продолжается уже несколько месяцев. В начале мая этого года Октябрьский райсуд Бишкека постановил взыскать с «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Суд признал компанию виновной в незаконном складировании отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор.

Затем, 12 мая, госкомиссия по изучению деятельности КГК, которую возглавлял как раз сам Акылбек Жапаров, подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд. В итоге власти страны ввели внешнее управление на руднике.

18 мая экс-глава кабмина Улукбек Марипов представляет коллективу «Кумтора» внешнего управляющего Тенгиза Болтурука. Тогда кыргызские власти ввели внешнее управление на «Кумторе». Фото: пресс-служба кабмина

В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Канадская компания хочет добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в «Кумтор Голд Компани» и преследовать ее по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».

Так, в своём отчёте за второй квартал этого года, компания оценила ущерб от перехода месторождения под управление Кыргызстана в $926,4 млн.

Уже 8 июля канадская компания объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.

Centerra Gold Inc. возложила на кыргызское правительство и «Кыргызалтын» ответственность за все убытки и ущерб, которые претерпела из-за «скоординированного захвата золотого рудника и нарушения давних инвестиционных соглашений».

1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства. Рассмотрение иска суд отложил на неопределённый срок.

В «Кумторе» же считают, что действия Centerra направлены на то, чтобы «любым способом остановить деятельность рудника» и «обвинить Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом».

13 октября на заседании парламента Акылбек Жапаров вовсе назвал споры с Centerra — «борьбой против экономического неоколониализма».

«Я благодарен за Кумтор, который случился в моей политической судьбе. Потому что Кумтор — это единственное энергичное и полностью суверенное действие Кыргызстана за всю его новейшую историю […] Кумтор в каком-то смысле экзамен на зрелость, который сейчас сдаёт Кыргызстан. [Это] борьба за то, чтобы жить своим умом и самому распоряжаться своими богатствами, недрами и воздухом. Тест для народа на выживаемость и способность консолидироваться, а для элиты на дееспособность и право управлять», — сказал он.

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