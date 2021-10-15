Наблюдатель найдись!

Уже скоро, 28 ноября 2021 года, в Кыргызстане пройдут выборы в Жогорку Кенеш. Эти выборы пройдут по новой системе: теперь в парламенте будет не 120 депутатов, а 90 — 56 депутатов будут избраны по партийным спискам и 36 депутатов по одномандатным округам.

Да, система новая, но это не значит, что нарушений на выборах не будет. Поэтому мы объявляем очередной набор в нашу команду наблюдателей.

Кто нам нужен?

Для наблюдения на парламентских выборах нам нужно 1500 человек. Задача наблюдателя — следить за всем, что может повлиять на выборы, начиная от предвыборной агитации и заканчивая проверкой итоговых протоколов .

Наблюдателем может стать любой гражданин Кыргызстана старше 18 лет. Язык общения, место жительства и взгляды на жизнь не важны. Есть лишь некоторые ограничения.

Вы не можете быть наблюдателем, если вы:

депутат любого уровня;

кандидат в депутаты Жогорку Кенеша;

занимаете руководящую должность на государственной службе;

член избирательной комиссии;

представитель или наблюдатель кандидата/партии;

судья, прокурор, военнослужащий или работник любых правоохранительных органов;

Одним словом, если вы не работаете на государство, не представляете политическую партию, не служите в армии и не собираетесь избраться в Жогорку Кенеш, то вы тот, кого мы ищем! Смело заполняйте анкету.

Что нужно будет делать?

27-28 ноября, в день выездного и основного голосования, вы должны находиться на избирательном участке и следить за всеми нарушениями с 7 утра до глубокой ночи, пока не получите в руки копию протокола — документа, удостоверяющего результаты выборов.

Меня научат?

Конечно! Наши специалисты по праву, журналисты и видеографы научат вас распознавать нарушения,фиксировать их на камеру, составлять акты и жалобы.

Все незаконное, что вы заметите в день выборов, будет тут же опубликовано на сайте «Клоопа» — нарушения увидит огромная аудитория.

Все, что вам нужно — иметь стабильный интернет, смартфон и несколько часов свободного времени в день.

В конце обучения будет проведен тест. Это нужно, чтобы проверить, успешно ли вы усвоили пройденные тренинги. По итогам теста мы отберем 1500 наблюдателей.

А где я буду работать?

Вы можете выбрать любой избирательный участок в своем районе, городе или селе. Или в другом населенном пункте, если вы по каким-то причинам не хотите наблюдать на участке у дома. Мы не ставим никаких ограничений, но добираться до места работы в день выборов вам придется самостоятельно.

А если мне будут угрожать?

Если во время работы наблюдателем вы столкнетесь с какой-либо агрессией или давлением, мы окажем всю требующуюся помощь — от срочной юридической консультации (по телефону или очно) до экстренной эвакуации.

Будет ли эта работа оплачиваться?

Да, будет. Мы считаем, что любой честный труд должен быть оплачен.

Мы платим 6000 сомов за два дня наблюдения и 5000 сомов за один день наблюдения, деньги перечисляются через банк на паспортные данные наблюдателя.

Должны предупредить, в нашу систему встроена защита от мошенников: прогулять работу в день выборов и получить деньги не получится.

Хотите стать нашим наблюдателем? Заполняйте анкету ниже:

Вступайте в группу наблюдателей в телеграм: