Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кайрат Маматов на своей странице в фейсбук заявил, что президенту Садыру Жапарову стоит обратить внимание слова замглавы кабмина Эдиля Байсалова. В эфире передачи «Азаттыка» 13 октября Байсалов заявил, что теперь кабинет министров не будет зависимым от парламента. Он отметил, что «народ устал от беспорядков и желает развития». Байсалов подчеркнул, что после формирования нового парламента кабмин будет работать только с теми, «кто будет поддерживать политику президента». Маматов как член ЦИК отреагировал на заявление Байсалова и написал, что слова чиновника могут расцениваться как «давление на кандидатов и избирателей». Скриншот страницы Кайрата Маматова Маматов не единственный, кто высказался против слов Байсалова. В эфире «Азаттыка» политик и лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев назвал слова Байсалова, «режимом, который называется: “Что хочу, то и ворочу”». Он подчеркнул, что «сегодняшнее меньшинство в будущем превратиться в большинство». «Вот последние события это тоже доказывают. Где Сооронбай [Жээнбеков], который говорил, что это его не волнует? Где Алмаз [Атамбаев], который так говорил? Где люди Бакиева [Курманбека], который так же как и ты, так говорили? С народом надо считаться. Правду надо уметь принимать и надо быть готовым к сотрудничеству. За 40 депутатами стоит 3 миллиона людей. А вы говорите, что не будете с ними считаться», — сказал он. В ответ Байсалов заявил, что кабмин будет работать с конструктивной оппозицией. «Не ради хайпа, а с силами, которые ради развития народа работают […] Мы не будем бегать за 90 депутатами как раньше. Нам только нужно большинство. Примите законы. Вот с ними будем работать. Никто не будем за вами бегать. Мы не будем просить, такое правительство закончилось», — отметил он. Жеенчороев в ответ предостерег Байсалова напомнив, что если власть не будет слушать народных избранников, то её прогонит сам народ. «История это подтверждает. Изгнали трёх президентов. Всех членов больше тридцати правительств. Мы должны считаться с народом. Это народные избранники, даже если кто-то из них говорит правильно или нет. Если в кабмин придут образованные и компетентные люди, то они найдут общий язык [с депутатами]», — сказал он. Текебаев также сказал, что у него были надежды на то, что Байсалов будучи послом Кыргызстана, «набрался чего-то хорошего», но как оказалось на деле «научился лишь царапаться и овладел демагогией». Эдиль Байсалов стал новым членом кабинета министров 13 октября. Он занял должность заместителя главы кабмина по социальным вопросам. До этого он работал послом Кыргызстана в Великобритании. 28 ноября в Кыргызстане должны пройти парламентские выборы. Согласно новой Конституции, Жогорку Кенеш будет состоять из 90 депутатов, вместо 120. Депутаты избираются сроком на пять лет. А выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Так, 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

