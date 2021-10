Бывший министр культуры Кайрат Иманалиев стал и.о. гендиректора общественной телерадиокорпорации (ОТРК). Об этом ИА 24.kg сообщил член наблюдательного совета ОТРК Жылдызбек Керимбаев. По его словам, предыдущий гендиректор телерадиокорпорации Бактияр Алиев написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Он возглавлял ОТРК с декабря 2020 года. Бактияр Алиев. Фото / ОТРК «Отставку приняли. Вместо него на эту должность предложили экс-министра культуры Кайрата Иманалиева. Он долгие годы проработал в структуре КТРК. Сейчас исполняет обязанности гендиректора корпорации. На ближайшем заседании наблюдательного совета будет решаться этот вопрос», — рассказал он. Десяток лет в ОТРК Кайрат Иманалиев с 1999 года по 2018 год работал на различных должностях в общественной телерадиокорпорации. Там он 7 лет, с 2011 по 2018 год был замгендиректора. В 2019 году его назначили замминистра культуры, информации и туризма. А в феврале 2021 году он стал министром этого ведомства. Кайрат Иманалиев в парламенте. Фото / КНИА «Кабар» На посту главы минкультуры он проработал больше полугода. 12 октября президент Садыр Жапаров освободил его с этой должности, и назначил Азамата Жаманкулова. Он возглавлял минкультуры с 2018 года до октября прошлого года. Читать по теме: Цензурист, соратники Жапарова и единственная женщина. Кто вошел в состав нового кабмина?

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!