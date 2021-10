Пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека 15 октября сообщила, что бизнесмена Эркинбека Салымбекова подозревают по статье «Коррупция». Его водворили в СИЗО ГКНБ до 6 декабря 2021 года. Информация по тому, в какой день Салымбеков был задержан сотрудниками ГКНБ разная. По данным kaktus.media, его задержали ещё 12 октября и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Но информагентство AKIpress пишет, что задержание было 13 октября. «По предварительным данным, ему предъявили обвинение по незаконным схемам на таможне. В чем именно подозревают Эркинбека Салымбекова, не уточняется», — писало ИА 24.kg. В ГКНБ отказались комментировать информацию о задержании Эркинбека Салымбекова. При этом, отец Эркинбека Салымбекова, Мамытбай сообщил журналистам, что ничего не знает о задержании своего сына. «Не знаю. Никакой информацией не владею. Сегодня я разговаривал с ним», — сказал он в интервью vesti.kg. Семье Салымбековых принадлежит рынок «Дордой» и ряд других крупных бизнесов в различных отраслях по всей стране. Главным лицом этой семьи является Аскар Салымбеков. Он основатель и лидер партии «Эмгек». Эркинбек Салымбеков же по данным минюста, является учредителем и руководителем ряда компаний, включая «ОсОО Дордой Моторс». Партия «Эмгек» летом 2021 года прошла в Бишкекский горкенеш. Она получила наибольшее количество мандатов в горкенеше — 11.

