МИД Кыргызстана сообщил, что расследование убийства кыргызстанца в США продлится более месяца.

«По поручению Министерства, Посольством были проведены дополнительные переговоры с Госдепартаментом США и Департаментом полиции Штата Пенсильвания по инциденту с гражданином Кыргызской Республики. По предварительной информации Департамента полиции расследование инцидента может продлиться более одного месяца», — сообщил МИД.

Министерство сообщило, что это убийство находится на особом контроле посольства Кыргызстана в США.

Убийство в Пенсильвании

5 октября полицейские штата Пенсильвания застрелили кыргызстанца.

«По неподтвержденной информации, гражданин М.Н. по неизвестным причинам не повиновался предупреждениям полиции и попытался скрыться на грузовике, сбив две полицейские машины и ранив полицейских, в результате чего в него было произведено несколько выстрелов», — заявили в посольстве Кыргызстана в США.

Американские журналисты со ссылкой на полицию сообщили похожую информацию о том, что водителю предложили сдаться, однако после отказа он наехал своим прицепом на полицейские машины. В результате полицейским пришлось открыть огонь по грузовику, водитель скончался на месте.

Очевидцы инцидента сообщили изданию 24.kg, что убитый на «эмоциях угнал грузовик». По их словам, мужчина работал в трак-компании штата Пенсильвания, после увольнения ему не заплатили $3 тысячи.

Однако работодатель убитого — Адилет — отрицает, что не выплатил сотруднику деньги. Он утверждает, что со 2 октября дальнобойщик вел себя немного агрессивно, а с предыдущими работодателями у него также были недомолвки. 3 октября он решил прекратить сотрудничество с дальнобойщиком — его звали Нургазы — и попросил вернуть трак на работу. Нургазы, по словам работодателя, отказался возвращать автомобиль, потому Адилет обратился в полицию с заявлением об угоне.

Уже после смерти Нургазы работодатель связался со свидетелем убийства, снявшем трагедию на видео. Адилет, ссылаясь на свидетеля, сообщил, что в день смерти Нургазы был агрессивен и вступил в конфликт с другим мужчиной.

Власти США заверили, что трагедия будет тщательно и справедливо расследована. Посол Кыргызстана в США Бакыт Аманбаев обсудил убийство кыргызстанца американской полицией с помощником госсекретаря США Дональдом Лу, бывшим послом США в Кыргызстане.

«Дональд Лу сказал, что трагедия будет тщательно и справедливо расследована соответствующими властями США и вскоре будет опубликован официальный отчет о смерти», — отметили в ведомстве.