Экс-замглавы Гостаможни Райымбек Матраимов — известная в Кыргызстане личность. Для кого-то он меценат, помогавший людям во время пандемии коронавируса. Но большинству он стал известен после серии расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн. Хоть Матраимов и признал себя виновным в коррупции на таможне, некоторых депутатов парламента это нисколько не смущает. Как только появляется критика в отношении Райыма-миллиона, они сразу реагируют на нее с высоких трибун. Они хвалят Матраимова за его работу и уверяют, что бывший таможенник был хорошим менеджером, а таможня при нем процветала. Рассказываем. «Поддерживаешь голубых», но не Матраимова Впервые очень активно и явно депутаты-сторонники Матраимова стали выступать в его защиту, когда суд оштрафовал экс-чиновника на 260 тысяч сомов по статье «Коррупция». Сторонники Матраимова провели митинги в Бишкеке и на юге страны в его поддержку. Митинг сторонников экс-таможенника Райымбека Матраимова в Бишкеке 18 февраля. Фото: Клооп

На митинге в Оше в феврале 2021 года присутствовали депутаты Жогорку Кенеша, участвовавшие в парламентских выборах 2020 года по списку от партии «Мекеним Кыргызстан» – Мирлан Бакиров, Бактыбек Райымкулов, Таабалды Тиллаев и Искендер Матраимов — брат Райымбека Матраимова. Депутат Райымкулов во время митинга заявил, что Матраимов не виноват, и обвинил в его задержании представителей НПО. «Матраимова сейчас просто используют в качестве оружия, чтобы очернить власть перед народом. Мы открыто говорим властям, чтобы дело рассматривалось справедливо и в рамках закона», – сказал он. Выступая на митинге, депутат Бакиров сказал, что специально приехал в Ош, чтобы выразить свое мнение. «Была создана депутатская комиссия. Она на протяжении семи месяцев вела расследование по делу Райымбека Матраимова и пришла к выводу, что он не имеет отношения даже к семи тыйынам из выведенных из страны $700 миллионов», — сказал он. Позже 4 марта на заседании парламента депутат Дастан Бекешев высказался об этом случае в контексте борьбы с коррупцией. «Устраиваются митинги против власти, там участвуют наши коллеги, здесь они хвалят политику президента, а там говорят совсем другое, защищают коррупционеров», — заявил Бекешев. Из-за высказывания Бекешева в Жогорку Кенеше произошел скандал. К Бекешеву подошел депутат Бактыбек Райымкулов и между ними начался спор, постепенно перешедший на повышенные тона. «Поддерживаешь голубых!» – крикнул Райымкулов Бекешеву в ходе конфликта. В момент, когда Райымкулов отходил от Бекешева, тот назвал его «пидорасом», в Райымкулов крикнул ему, что он «долбоеб». Вскоре сторонники экс-чиновника немного затихли, потому что Матраимова отпустили из-под стражи, а новое уголовное дело по статье «Легализация преступных доходов» было закрыто Госкомитетом нацбезопасности. Вторая волна поддержки Действия президента Садыра Жапарова по обновлению кабмина и предстоящие в ноябре парламентские выборы обострили политическую конкуренцию. Парламент страны бурлит и депутаты, чтобы заработать себе очки перед уходом из Жогорку Кенеша, все чаще поднимают острые вопросы на своих заседаниях. При этом все чаще в их разговорах упоминается имя Райыма-миллиона. Депутат Мейкинбек Абдалиев В начале октября депутат Мейкин Абдалиев успел дважды похвалить Матраимова за его профессиональную работу в Таможенной службе. Он использовал аргумент о том, что Матраимов выстроил большую сеть грузоперевозок и это позволяло предпринимателям конкурировать с Казахстаном. Абдалиев считает, что весь бизнес в итоге ушел в Казахстан, потому что были разрушены схемы Матраимова. Согласно журналистским расследованиям, Матраимов курировал коррупционную сеть в таможне, которая помогала бизнесмену Хабибуле Абдукадыру провозить дорогие товары через Кыргызстан под видом дешевого текстиля, не уплачивая должных налогов. Он также посоветовал новому главе Таможенной службы Самату Исабекову «не стесняться» и обращаться к Матраимову, чтобы воспользоваться его опытом работы на таможне. Он считает, что это поможет кыргызскому бизнесу с поставками товаров из Китая. На самом деле кыргызские дальнобойщики не раз протестовали и обращались в СМИ с жалобой на компанию «Абу Сахий» Хабибулы Абдукадыра. Машины компании спокойно пересекали границы с Китаем, а кыргызские дальнобойщики сталкивались с препонами, давлением и угрозами. Дежавю Большое обсуждение в парламенте вызвала свадьба сына экс-мэра Оша Таалайбека Сарыбашова, где в качестве гостей был глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и Райымбек Матраимов. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и депутат Дастан Бекешев Депутат Дастан Бекешев раскритиковал Ташиева за то, что тот был на одном тое с коррупционером. Глава ГКНБ в ответ заявил, что у кыргызов «принято ходить на тои», но его пребывание вместе с Матраимовым не значит, что они сдружились. Он добавил, что от Бекешева обычно нет «полезной критики». «Я впервые за год один раз пошел на той. Не каждый день хожу. И то за одним столом с Райымбеком Матраимовым я не сидел. Если бы даже сидел, то не думаю, что это плохо. Он, в отличие от других, заплатил 2 млрд сомов. Если еще будут нарушения — будет дальше платить. Никто его не будет крышевать», — ответил Ташиев. После этого депутаты-сторонники Матраимова активизировались и стали обелять Матраимова. Бактыбек Райымкулов заявил, что экс-таможенника нужно вернуть в кабинет министров и обратился с этим предложением к Ташиеву. По словам Райымкулова, нужно научиться защищать интересы государства и принять меры в отношении шпионов, которые несут для страны угрозу. Депутат Бактыбек Райымкулов «Закон есть, надо ужесточить его. Они поддерживают голубых, полуголых, очерняют наших лучших джигитов, как Райымбек Матраимов. Пришло время включить в команду лучших. Я прошу вас [Камчыбек Ташиев] об этом», — заявил депутат. Однако ответа от Ташиева не последовало. Тогда высказался еще один давний сторонник бывшего таможенника депутат Шайлообек Атазов. Свое заявление он сделал в ответ на слова Дастана Бекешева о том, что «коррупционер — это человек, который крадет будущее народа». «По поводу Райымбека Матраимова, нужно таких менеджеров привести в наше правительство. Если он [глава ГКНБ Камчыбек Ташиев] сидит с ним за одним столом, что с того? Он [Матраимов] разве преступник?» — заявил Атазов. Затем Атазов заявил, что решить, коррупционер Матраимов или нет, может только суд. «Докажи на суде и потом ты [Дастан Бекешев] можешь говорить», — заявил Атазов. Но видимо Атазов упустил тот самый день, когда Первомайский районный суд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Матраимов и коррупция Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Гостаможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Райымбек Матраимов. Фото: Клооп В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана. Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского». Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями заняла второе место на выборах в парламент 4 октября 2020 года. Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан».

