На митинге в Оше в феврале 2021 года присутствовали депутаты Жогорку Кенеша, участвовавшие в парламентских выборах 2020 года по списку от партии «Мекеним Кыргызстан» – Мирлан Бакиров, Бактыбек Райымкулов, Таабалды Тиллаев и Искендер Матраимов — брат Райымбека Матраимова.

Депутат Райымкулов во время митинга заявил, что Матраимов не виноват, и обвинил в его задержании представителей НПО.

«Матраимова сейчас просто используют в качестве оружия, чтобы очернить власть перед народом. Мы открыто говорим властям, чтобы дело рассматривалось справедливо и в рамках закона», – сказал он.

Выступая на митинге, депутат Бакиров сказал, что специально приехал в Ош, чтобы выразить свое мнение.

«Была создана депутатская комиссия. Она на протяжении семи месяцев вела расследование по делу Райымбека Матраимова и пришла к выводу, что он не имеет отношения даже к семи тыйынам из выведенных из страны $700 миллионов», — сказал он.

Позже 4 марта на заседании парламента депутат Дастан Бекешев высказался об этом случае в контексте борьбы с коррупцией.

«Устраиваются митинги против власти, там участвуют наши коллеги, здесь они хвалят политику президента, а там говорят совсем другое, защищают коррупционеров», — заявил Бекешев.

Из-за высказывания Бекешева в Жогорку Кенеше произошел скандал. К Бекешеву подошел депутат Бактыбек Райымкулов и между ними начался спор, постепенно перешедший на повышенные тона.

«Поддерживаешь голубых!» – крикнул Райымкулов Бекешеву в ходе конфликта.

В момент, когда Райымкулов отходил от Бекешева, тот назвал его «пидорасом», в Райымкулов крикнул ему, что он «долбоеб».

Вскоре сторонники экс-чиновника немного затихли, потому что Матраимова отпустили из-под стражи, а новое уголовное дело по статье «Легализация преступных доходов» было закрыто Госкомитетом нацбезопасности.

Вторая волна поддержки

Действия президента Садыра Жапарова по обновлению кабмина и предстоящие в ноябре парламентские выборы обострили политическую конкуренцию. Парламент страны бурлит и депутаты, чтобы заработать себе очки перед уходом из Жогорку Кенеша, все чаще поднимают острые вопросы на своих заседаниях. При этом все чаще в их разговорах упоминается имя Райыма-миллиона.