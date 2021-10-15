Госпредприятие «Служба специальной связи» при министерстве цифрового развития ответило на обвинение адвоката и кандидата в депутаты Нурбека Токтакунова. Ранее он заявил о взломе его телеграм-аккаунта и прослушке со стороны «спецсвязи».

Мы как курьеры

В госпредприятии отметили, что в соответствии со своим уставом осуществляет прием, обработку, транспортировку и вручение корреспонденции и прочих отправлений, но не имеют никакого отношения к электрической связи.

Скриншот с сайта Госпредприятия «Служба специальной связи»

«Служба не имеет ни полномочий, ни соответствующего оборудования для осуществления какого-либо прослушивания переговоров или ведения какого-либо наблюдения», — заявили в «спецсвязи».

Кроме того, в «спецсвязи» сообщили, что госпредприятие и его подразделения не пользуются услугами интернет-провайдера «Мегалайн» и у них нет сотрудника по имени Александр Юн.

Также в «спецсвязи» добавили, что по адресу улица Раззакова, 55, кроме них имеются и другие организации.

«Перед тем, как заявлять подобные обвинения в СМИ или правоохранительные органы, рекомендуем Токтакунову более детально проверять информацию, а также изучить установленную законом ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления», — отметили в госпредприятии.

Телеграм-аккаунт взломала служба спецсвязи

13 октября Токтакунов на своей странице в Фейсбуке написал, что кто-то вошёл в его телеграм-аккаунт с помощью телефона Xiaomi. На следующий день он сообщил, что незаконной прослушкой занималась Служба спецсвязи при минцифры.

«Это выяснилось в результате нехитрого и короткого расследования. Вначале в настройках телеграм я обнаружил постороннее устройство Xiaomi Redmi 7A. Я сделал скрин экрана с записью этого вероломного вторжения в мою частную жизнь.

Потом я опубликовал скрин своего экрана в ФБ [Фейсбук] и добрые люди прислали мне информацию о том, что мой телефон прослушивался с устройства, подключенное к интернету “Мегалайна” и физически расположенного по ул. Разакова 55. Устройство принадлежит некоему Александру Юну», — заявил тогда Токтакунов.