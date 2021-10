Пресс-служба мэрии Бишкека 15 октября дало разъяснение о том, почему повысили тарифы в общественно транспорте города. Как пояснили в мэрии, в последние годы в столице становиться меньше городского транспорта из-за износа. Также из-за ограниченных финансовых возможностей пассажирских предприятий, в рейс выходят 120-128 троллейбусов и 85-95 автобусов. «Практически 85% перевозок людей выполняют частные транспортные компании», — отметили в мэрии. В мэрии добавили, что есть и другие отрицательные факторы: вместо около 3,5 тыс машин в перевозке горожан занято не более 1,0 тыс; острая нехватка водительского состава; переориентирование интересов частных компаний на другие виды транспортных услуг. Мэрия признает, что бишкекчане последние несколько лет лет не могут получить услуги транспорта в полном объеме и качестве. «С учетом обстоятельств Бишкекский горкенеш принял давно назревшее постановление о повышении тарифов. На тарифы на пассажирские перевозки также влияют: повышение цен на топливо и запчасти», — добавили в мэрии. Несмотря на все сложности, в мэрии утверждают, что работа с депутатами БГК по улучшению качества перевозок продолжается. Вместе с этим идет работа и по переводу всего общественного транспорта на электронное билетирование. «В стадии реализации находятся договоренности по закупку 250 автобусов на газовом топливе и на закупку 150 электробусов. Ведется ряд переговоров с частными инвесторами о завозе в город длинномерных автобусов на экологичном топливе», — сообщили в столичной мэрии. Бишкекский горкенеш утвердил новые тарифы для общественного транспорта 28 сентября. Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября 2021 года. Так, согласно принятой БКГ тарифной сетке, в автобусах и троллейбусах стоимость проезда будет 11 сомов, а в маршрутках — 15 сомов. Депутаты мотивировали свое решение о повышении тарифов тем, что их не меняли более 10 лет. За это время выросли цены на топливо, запчасти для авто и продукты. В последний раз депутаты БГК меняли тарифы на проезд в общественном транспорте в 2012 году. Тогда они повысили проезд с 8 сомов до 10. С тех пор водители маршруток не раз поднимали вопрос повышения тарифов и бастовали. Последняя забастовка водителей маршруток была в июне 2021 года и продлилась пять дней. Тогда водители маршруток заявляли, что «если до сентября тариф не будет повышен, они возьмут реванш».

