15 октября 24-летний житель Нооката должен был отпраздновать свадьбу — но он в коме. 12 октября в его припаркованный автомобиль врезалась машина, за рулем которой был пьяный мужчина. Трагедия произошла в 21 час у села Чеч-Дөбө. Тогда «Лексус LХ 450», следовавший и села Көк-Бель в Ноокат, врезался в «Хендай Аванте», что стоял на обочине. Находившийся в алкогольном опьянении водитель «Лексус LХ 450» скрылся с места преступления. Он объявлен в розыск, а пострадавший еще не пришел в себя. По данным портала 102.kg, с июня по начало октября в стране зарегистрировано 699 ДТП. В результате 1041 человек получили различные травмы и 93 человека погибли. 14 июня 2021 года президент Садыр Жапаров поручил Министерству внутренних дел усилить комплекс мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий в связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий.

